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Президент Беларуси – сотрудникам «Завода газетной бумаги» в Шклове: «Надо шевелиться»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 24 января Александр Лукашенко посетил РУП «Завод газетной бумаги». В традиционном общении с людьми глава государства (как правило, Президент не упускает такой возможности во время рабочих поездок) затронул разные вопросы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Прежде всего, конечно, положение дел за заводе и его перспективы.
Технологию здесь на заводе уже освоили. Оценили такой бытовой комфорт и сами белорусы. В общем, спрос на шкловский товар будет.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
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Новости Беларуси. 24 января Александр Лукашенко посетил РУП «Завод газетной бумаги». В традиционном общении с людьми глава государства (как правило, Президент не...
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