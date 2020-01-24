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Лукашенко признался, что опасается носить мобильный телефон

24.01.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с сотрудниками Шкловского завода газетной бумаги рассказал, что не пользуется мобильным телефоном и другими гаджетами для своей безопасности, сообщает БЕЛТА.

Лукашенко заявил, что у него нет мобильного телефона и при необходимости его приносит адъютант. По его словам, он практически не использует  этот вид связи для общения. Также он отметил, что знает, что такое безопасность. «Сейчас эти гаджеты у вас в кармане, и, где бы вы ни были, вас видят те, кто надо. Вам этого хочется? Нет», – подчеркнул Лукашенко. 

Кроме того, лидер Беларуси заявил, что радиоволны негативно влияют на здоровье человека, а также напомнил о вероятной опасности искусственного интеллекта. 

Также не пользуется мобильным телефоном и Робби Уильямс – известный британский певец. По его словам, уже на протяжении 13 лет мобильнику он предпочитает ноутбук. Уильямс также рассказал, что у него нет паролей от своих аккаунтов в социальных сетях, потому что иначе его карьере «пришел бы конец»



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Президенту Беларуси приносит телефон адъютант в необходимых, но редких случаях.
 
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