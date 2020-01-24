Лукашенко признался, что опасается носить мобильный телефон

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с сотрудниками Шкловского завода газетной бумаги рассказал, что не пользуется мобильным телефоном и другими гаджетами для своей безопасности, сообщает БЕЛТА .

Лукашенко заявил, что у него нет мобильного телефона и при необходимости его приносит адъютант. По его словам, он практически не использует этот вид связи для общения. Также он отметил, что знает, что такое безопасность. «Сейчас эти гаджеты у вас в кармане, и, где бы вы ни были, вас видят те, кто надо. Вам этого хочется? Нет», – подчеркнул Лукашенко.

Кроме того, лидер Беларуси заявил, что радиоволны негативно влияют на здоровье человека, а также напомнил о вероятной опасности искусственного интеллекта.