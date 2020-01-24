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От положения дел в регионе до вопросов внешней политики. Итоги рабочей поездки Президента в Шклов
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 24 января Александр Лукашенко посетил РУП «Завод газетной бумаги» в Шклове, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Что касается развития Шклова и региона в целом, то задачи предельно жесткие и четкие. Развивать экономику, реагировать на требования рынка, но и не завозить из-за рубежа то, что можем спокойно произвести дома. Традиционно глава государства пообщался и с трудовым коллективом.
Богатая на древесину страна, разумеется, делает ставку на собственное сырье. Решение принято давно, результаты модернизации отрасли уже очевидны.
Но сегодня деревообработка страны избавляется от ярлыка проблемной отрасли, выходит на устойчивую эффективную работу. Импорт продукции снижается, экспорт растет. Расширяется ассортимент. Все новые и новые линии открываются на предприятиях. Но без сложностей не обходится. Есть и слабые места.
Екатерина Жилянина, корреспондент:
Но на пути к рентабельной работе столкнулись со сложностями. Приходилось обращаться и за помощью государства. Своими силами не могли погасить кредиты, а теперь еще подвел чешский партнер.
Линию же эту пока хоть частично приспособили под выпуск других товаров.
В конце года правительство положило на стол Президента список предприятий – инвестпроектов, которые не справились с реализацией бизнес-плана. Для преодоления трудностей просят помощь государства. Скорейший запуск мощностей, понятно, выгоден стране, но бездумно тратить деньги из бюджета никто не будет.
Александр Лукашенко тогда отправил предложения на доработку, специально созданная рабочая группа еще раз изучала положение производств и объективность запроса. Все ли возможное сделали сами на местах? Сколько реально требуется средств для решения проблемы? И главное – эффективны ли предложенные меры? Президент пообещал, что вскоре и сам посетит одно из таких предприятий, чтобы лично изучить положение дел.
К 2023 году здесь хотят выйти на мощность в 30 тысяч тонн. Около 12-13 тысяч тонн – потребность собственного рынка. Пока завозим из-за границы.
Помимо этого, предприятия в деревообработке, точнее, даже в целлюлозно-бумажной ее составляющей, есть еще два проекта – в Добруше и Светлогорске. С их реализацией открываются новые горизонты. По одному из них решение не принято.
Александр Лукашенко призывает ответственных не терять время в работе – решать проблемы и предупреждает о возможном визите. И не факт, что запланированном.
Алексей Молчанов, заместитель директора РУП «Завод газетной бумаги»:
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Алексей Молчанов:
Александр Лукашенко:
Я знаю его дома, я видел. Люди, мне знакомые, эти дома построили. Наплевали на эту безопасность. Я был в этих домах, чтобы посмотреть, что это за дома. В двух уровнях, да? Двухэтажные? Отличные дома. Что за проблема у нас – проводку эту…
Значит, первый квартал. И потом мне доложишь, кто препятствовал этому. Притом объективно, не глядя ни на каких начальников. Губернатор доложит. Обещаю вам, в первом квартале мы решим эту проблему.
Побольше бы вы строили таких домов и люди наши строили. Цены у вас, как мне говорят не совсем богатые люди, что цены у вас в Шклове нормальные. Не старайтесь их высоко поднимать. Маленькие домики, одноэтажные, большие, двухэтажные, с мансардами, без… Они должны покупать.
Александр Лукашенко:
Маслодельный завод в Шклове работает неплохо. Но всегда хочется большего. Тем более так много вложили не только средств, но и усилий в наше сельское хозяйство. Рядом, на заводских площадях, трудится частник. Это не плохо, как таковой конкуренции нет, каждый занял свою нишу.
Александр Лукашенко прошелся по цехам. Заглянул и на соседнее производство. После чего поручил просчитать возможную выгоду от объединения.
У льнозавода есть проблемы с сырьем. Точнее, его качеством. Президент предложил отправить то, что не могут качественно переработать здесь, в Оршу. Это может быть выгодно. Но, конечно, льняной отрасли предстоит еще решить много проблем. Напоследок Президент дал поручения, в том числе по сырью в деревообрабатывающей отрасли.
Он планировал поехать еще на одно предприятие. Когда-то ставил задачу наладить в регионе производство мебели. Как выяснилось, вопросы по выполнению поручений есть. От посещения Президент в итоге отказался, но за ситуацией продолжит внимательно следить.
Сегодняшняя рабочая поездка в Шклов закончилась. Но Президент упомянул, во-первых, о своем желании вернуться через некоторое время, чтобы посмотреть, как выполнили поручения; во-вторых, рассказал о том, что намерен посетить и ряд других предприятий, причем не только в этом регионе. И вполне вероятно, также внезапно.
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Новости Беларуси. 24 января Александр Лукашенко посетил РУП «Завод газетной бумаги» в Шклове, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Что касается развития...
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