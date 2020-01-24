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Под путепроводом по Победителей поставили подпорки - то ли трещина, то ли внеплановый ремонт
Источник материала: Tut.by
Во второй половине дня 24 января на развязке проспекта Победителей с улицей Орловской появились дорожные службы, сотрудники которых внимательно рассматривали трещину. Предположительно — на штукатурке.
На месте предполагаемых ремонтных работ, где установлены опоры, поздно вечером никого нет. Но по обеим крайним полосам движение ограничено до 40 км в час.
Первые сообщения стали поступать в редакцию после обеда. «Ехал в два часа, ничего не было, возвращаюсь после четырех — стоят рабочие, человек пять, рассматривают трещину, огородили часть дороги», — рассказал один из читателей.
Еще одна читательница рассказала, что, проезжая вечером, увидела, что под мост подвели передвижные опоры. «Издали они выглядят как козлы для маляров. Но подъехала ближе — это передвижные опоры», — рассказала девушка.
К сожалению, получить оперативный комментарий в ГАИ и «Гордорстрое» не удалось.
Напомним, безопасность мостовых сооружений в Беларуси начали активно обсуждать после того, как в Житковичском районе треснул и провис автомобильный
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Во второй половине дня 24 января на развязке проспекта Победителей с улицей Орловской появились дорожные службы, сотрудники которых внимательно рассматривали...
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