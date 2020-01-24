Под путепроводом по Победителей поставили подпорки - то ли трещина, то ли внеплановый ремонт

Источник материала: Tut.by

Во второй половине дня 24 января на развязке проспекта Победителей с улицей Орловской появились дорожные службы, сотрудники которых внимательно рассматривали трещину. Предположительно — на штукатурке.





На месте предполагаемых ремонтных работ, где установлены опоры, поздно вечером никого нет. Но по обеим крайним полосам движение ограничено до 40 км в час.

Первые сообщения стали поступать в редакцию после обеда. «Ехал в два часа, ничего не было, возвращаюсь после четырех — стоят рабочие, человек пять, рассматривают трещину, огородили часть дороги», — рассказал один из читателей.

Еще одна читательница рассказала, что, проезжая вечером, увидела, что под мост подвели передвижные опоры. «Издали они выглядят как козлы для маляров. Но подъехала ближе — это передвижные опоры», — рассказала девушка.















































К сожалению, получить оперативный комментарий в ГАИ и «Гордорстрое» не удалось.

Напомним, безопасность мостовых сооружений в Беларуси начали активно обсуждать после того, как в Житковичском районе треснул и провис автомобильный мост через Припять , а потом просел путепровод МКАД в столичной Лошице. После в Минтранс сообщили , что в Беларуси 32 мостовых сооружения требуют неотложных работ по реконструкции. Развязка на Победителей — Тимирязева в их число не входила.