ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Под путепроводом по Победителей поставили подпорки - то ли трещина, то ли внеплановый ремонт

24.01.2020 23:33 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Во второй половине дня 24 января на развязке проспекта Победителей с улицей Орловской появились дорожные службы, сотрудники которых внимательно рассматривали трещину. Предположительно — на штукатурке.


На месте предполагаемых ремонтных работ, где установлены опоры, поздно вечером никого нет. Но по обеим крайним полосам движение ограничено до 40 км в час.

Первые сообщения стали поступать в редакцию после обеда. «Ехал в два часа, ничего не было, возвращаюсь после четырех — стоят рабочие, человек пять, рассматривают трещину, огородили часть дороги», — рассказал один из читателей.

Еще одна читательница рассказала, что, проезжая вечером, увидела, что под мост подвели передвижные опоры. «Издали они выглядят как козлы для маляров. Но подъехала ближе — это передвижные опоры», — рассказала девушка.























К сожалению, получить оперативный комментарий в ГАИ и «Гордорстрое» не удалось.

Напомним, безопасность мостовых сооружений в Беларуси начали активно обсуждать после того, как в Житковичском районе треснул и провис автомобильный мост через Припять, а потом просел путепровод МКАД в столичной Лошице. После в Минтранс сообщили, что в Беларуси 32 мостовых сооружения требуют неотложных работ по реконструкции. Развязка на Победителей — Тимирязева в их число не входила.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Во второй половине дня 24 января на развязке проспекта Победителей с улицей Орловской появились дорожные службы, сотрудники которых внимательно рассматривали...
 
Новости дня
Новости разные
 
От положения дел в регионе до вопросов внешней политики. Итоги рабочей поездки Президента в Шклов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

24.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика