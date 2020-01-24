В Шклове Александру Лукашенко подарили деревянное панно с Трофимовой криничкой

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Сотрудники завода преподнесли Президенту в подарок деревянное панно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На нем вырезана Трофимова криничка – знаковое место для всех жителей региона.

Президент благоустраивает Трофимову криницу на своей малой родине

















Примечательно, что упаковка сделана на этом самом заводе.

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