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В Шклове Александру Лукашенко подарили деревянное панно с Трофимовой криничкой
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Сотрудники завода преподнесли Президенту в подарок деревянное панно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На нем вырезана Трофимова криничка – знаковое место для всех жителей региона.
Примечательно, что упаковка сделана на этом самом заводе.
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Новости Беларуси. Сотрудники завода преподнесли Президенту в подарок деревянное панно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На нем вырезана Трофимова...
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