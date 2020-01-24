ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Шклове Александру Лукашенко подарили деревянное панно с Трофимовой криничкой

24.01.2020 23:52 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Сотрудники завода преподнесли Президенту в подарок деревянное панно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На нем вырезана Трофимова криничка – знаковое место для всех жителей региона.

Президент благоустраивает Трофимову криницу на своей малой родине

В Шклове Александру Лукашенко подарили деревянное панно с Трофимовой криничкой

В Шклове Александру Лукашенко подарили деревянное панно с Трофимовой криничкой

В Шклове Александру Лукашенко подарили деревянное панно с Трофимовой криничкой

В Шклове Александру Лукашенко подарили деревянное панно с Трофимовой криничкой

Примечательно, что упаковка сделана на этом самом заводе.   

Читайте также:   

Президент Беларуси – сотрудникам «Завода газетной бумаги» в Шклове: «Надо шевелиться»

От положения дел в регионе до вопросов внешней политики. Итоги рабочей поездки Президента в Шклов

Люди в материале: Александр Лукашенко
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Сотрудники завода преподнесли Президенту в подарок деревянное панно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На нем вырезана Трофимова...
 
Новости дня
Новости разные
 
Под путепроводом по Победителей поставили подпорки - то ли трещина, то ли внеплановый ремонт
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

24.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
25.01.2020
Газета Авангард
Новости Волковыска
Слуцк Город

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика