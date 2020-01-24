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Оппозиция выдвигает единого кандидата на президентских выборах
Источник материала: БДГ
Представители большей части белорусской оппозиции договорилась о выдвижении единого кандидата в президенты на предстоящх в этом году выборах.
«Оппозиция договорилась выдвинуть единого кандидата и выработала механизм его определения. Единый кандидат должен объединить все демократические силы страны и стать лидером совместной борьбы за возвращение Беларуси на путь демократического развития», — сообщили в пресс-службе ОГП.
Участие в пресс-конференции примут председатель движения «За свободу» Юрий Губаревич, сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Виталий Рымашевский, руководитель ОГП Николай Козлов, а также лидеры Белорусской социал-демократической партии (Грамада) Игорь Борисов и Партии БНФ Григорий Костусев.
Подробностей выбора единого кандидата или его имени пока нет. Ранее правоцентристская коалиция заявляла о планах проведении процедуры праймериз, в ближайшее время станет понятно, поддержала ли эту идею более широкая коалиция.
Про неучастие в процедуре выбора единого кандидата заявили часть оппозиционных структур (партия левых «Справедливый мир», движение солидарности «Разам»), думают в кампании «Европейская Беларусь»,
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Представители большей части белорусской оппозиции договорилась о выдвижении единого кандидата в президенты на предстоящх в этом году выборах.
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