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Александр Лукашенко в Шклове рассказал, что важно в работе объединённых предприятий

25.01.2020 00:11 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Во время рабочей поездки в Шклов 24 января Александр Лукашенко не ограничился предложенным маршрутом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже на месте заявил: посетит сегодня несколько других предприятий региона.

От положения дел в регионе до вопросов внешней политики. Итоги рабочей поездки Президента в Шклов

Перед тем, как ехать на маслодельный завод, Президент задает вопрос главе района: почему допустили падеж молодых телят? С этим вопросом еще будут разбираться (подробнее здесь).

Александр Лукашенко в Шклове рассказал, что важно в работе объединённых предприятий

Александр Лукашенко в Шклове рассказал, что важно в работе объединённых предприятий

Александр Лукашенко в Шклове рассказал, что важно в работе объединённых предприятий

Маслодельный завод в Шклове работает неплохо. Рядом, на заводских площадях, трудится частник. Это не плохо, как таковой конкуренции нет, каждый занял свою нишу. Но главу государства интересует вопрос: не будет ли эффективнее объединить предприятия?

Александр Лукашенко в Шклове рассказал, что важно в работе объединённых предприятий

Александр Лукашенко в Шклове рассказал, что важно в работе объединённых предприятий

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
Налоги, люди, сырьевая зона и прочее. Не надо требовать больше, чем делают другие. Если они будут лучше в этом объединенном, пусть работают. Главное, чтобы государство, территория, область и прочие ничего не потеряли, чтобы это был хоть маленький, но плюс к тому, что есть теперь. И не надо затягивать. Чего они ходят, на этом пятачке топчутся вдвоем?

В Шклове Александру Лукашенко подарили деревянное панно с Трофимовой криничкой

Александр Лукашенко в Шклове рассказал, что важно в работе объединённых предприятий

Александр Лукашенко в Шклове рассказал, что важно в работе объединённых предприятий

Александр Лукашенко в Шклове рассказал, что важно в работе объединённых предприятий

Люди в материале: Александр Лукашенко, Леонид Заяц
 
 
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Новости Беларуси. Во время рабочей поездки в Шклов 24 января Александр Лукашенко не ограничился предложенным маршрутом, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
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