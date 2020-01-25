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Александр Лукашенко в Шклове рассказал, что важно в работе объединённых предприятий
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Во время рабочей поездки в Шклов 24 января Александр Лукашенко не ограничился предложенным маршрутом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже на месте заявил: посетит сегодня несколько других предприятий региона.
Маслодельный завод в Шклове работает неплохо. Рядом, на заводских площадях, трудится частник. Это не плохо, как таковой конкуренции нет, каждый занял свою нишу. Но главу государства интересует вопрос: не будет ли эффективнее объединить предприятия?
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
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Новости Беларуси. Во время рабочей поездки в Шклов 24 января Александр Лукашенко не ограничился предложенным маршрутом, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
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