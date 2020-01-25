ТСК «Apriori» открывает ещё один танцевальный филиал в Слуцке

Источник материала: Слуцк Город





Танцевальный спортивный клуб «Apriori» объявляет набор взрослых и детей в новый центральный филиал, расположенный по адресу: г. Слуцк, ул. Виленская, 4 (бывшая шахматная школа).

Новый, красивый, просторный зал с удобными раздевалками располагается в самом центре города. Также мы прислушались к многочисленным просьбам и помимо нового набора деток от 4-х лет в группы по спортивным бальным танцам, мы также открываем новые направления танцевальных групп для взрослых всех возрастов.

В программе обучения как латиноамериканская, так и европейская программа танцев с возможностью работы как в группах, так и в индивидуальном порядке, а также постановка свадебных и корпоративных номеров.





Занятия будет проводить Потапова Татьяна Дмитриевна — восьмикратный призёр чемпионатов РБ, полуфиналистка кубка Европы по латине, чемпионка РБ по 10 танцам, финалистка и призёр многочисленных WDSF турниров и финалистка серии GRAND-PRIX.

Для записи и получения более подробной информации звоните +375 (44) 78-606-55 (Viber, WhatsApp), +375 (29) 604-19-85 (Viber, WhatsApp).

В Слуцке мы находимся по адресу ГУО СШ №11 ул.Зеленая 25, ГУО СШ №5 ул.Виленская 4 (бывшая шахматная школа).

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