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Без залога и угона. Сервис по продаже авто предложил бесплатную проверку VIN-номера по всем базам

25.01.2020 07:57 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Купил машину, а ее забрал банк за долги предыдущего владельца. Каждый, кто выбирает подержанное авто, может столкнуться c таким: в Беларуси более 87 тысяч транспортных средств находятся в залоге. Как не попасть в ситуацию, когда приходится платить не свои долги? Об этом рассказал Сергей Свяжин, директор по развитию площадки «Куфар Авто».


После проверки кузова на вмятины и сколы, осмотра салона и изучения состояния двигателя немногие вспоминают про VIN-код. А ведь потери, которые можно понести из-за непроверенного VIN, намного выше, чем потери из-за ржавого крыла или даже сломанного двигателя.

Что такое VIN и где его искать

— VIN — уникальный идентификационный номер автомобиля. Он состоит из 17 символов, в которых зашифрованы год и место выпуска авто, данные о компании-изготовителе, характеристиках машины — например типе кузова, двигателе, трансмиссии. Зная VIN, также можно проверить, когда машину ввезли в Беларусь и провели таможенное оформление, — объясняет Сергей Свяжин.

В зависимости от марки машины, VIN-код может находиться под передней стойкой кузова, на шасси, двигателе, стойке водительской двери, под водительским сиденьем, на левой части передней панели внизу лобового стекла.

Как не купить машину в угоне


Каждый покупатель подержанного авто беспокоится о состоянии машины снаружи и внутри, не побывала ли она в ДТП. Но есть еще один важный фактор, на который мало кто обращает внимание — VIN-код. Если не проверить идентификационный номер приобретаемого авто по базе угона, можно оказаться владельцем машины в розыске. Где это можно проверить?

— Если проверка по базе успешно пройдена, следующее, что нужно сделать, — внимательно осмотреть VIN-код машины при сделке. Сколы, потёртости, разная высота букв и цифр может говорить о том, что вы покупаете машину-конструктор (авто, собранное из частей машин, побывавших в серьезных ДТП), — рассказывает Сергей Свяжин.

По словам Сергея, также можно приобрести и машину-двойник — угнанный автомобиль, на котором перебивают VIN так, чтобы они совпадали с реально существующей машиной. В результате авто могут конфисковать у владельца для проведения проверки и выяснения всех обстоятельств. Финальное решение о том, производилась ли модификация VIN, выносит Государственный комитет судебных экспертиз.

Купил авто, через год узнал, что машина в залоге

Можно внимательно осмотреть VIN, проверить машину на внешние и внутренние повреждения, грамотно составить документы о купле-продаже, но так и не узнать, что машина находится в залоге у банка. Неприятные новости новый владелец обнаружит не сразу, а лишь тогда, когда предыдущий владелец перестанет платить по кредиту. Банк, переставший получать платежи, обратится в суд с запросом о конфискации машины. Суд в большинстве случаев вынесет решение в пользу банка, ссылаясь на ст. 334 Гражданского кодекса: «В случае перехода права собственности на заложенное имущество или права хозяйственного ведения им от залогодателя к другому лицу в результате возмездного или безвозмездного отчуждения этого имущества либо в порядке универсального правопреемства право залога сохраняет силу».

Парадокс в том, что добросовестный покупатель вернуть деньги, уплаченные за авто, скорее всего, не сможет. Но даже если удача вам улыбнется, все равно придется потратиться на адвоката, не говоря уже о потерянном времени.

Чтобы минимизировать риски, можно самому проверить авто по базам залога или сразу выбирать авто из числа машин с проверенным VIN.

—  На «Куфар Авто» мы недавно запустили такой сервис. Когда продавец публикует объявление, он может указать VIN-код машины, — рассказывает Сергей Свяжин. — Полученные данные «Куфар» проверяет в базах МВД, Государственного таможенного комитета и в Реестре движимого имущества, обремененного залогом. Если проверка успешно пройдена, то в объявлении появляется краткий отчет: марка и модель соответствуют, в розыске и залоге машина не числится. Само объявление маркируется значком: "VIN проверен".

Покупка только через договор. Это важно


Сейчас на сайте собрано 1400 проверенных авто. Для пользователей площадки «Куфар Авто» услуга проверки машин по VIN-коду является бесплатной. После того как все проверки пройдены, покупку важно оформить не через счет-справку, а через типовой договор. Его образец можно скачать на сайте ГАИ.

Есть один нюанс в работе реестра залогового имущества. Белорусское законодательство не обязывает залогодержателя вносить информацию о предмете залога в реестр. Поэтому в случае приобретения автомобиля покупатель должен обезопасить себя сам.

— В договоре обязательно должно быть прописано: продавец гарантирует, что авто не находится в залоге, аренде, под арестом не состоит и в целом свободно от любых прав и притязаний со стороны третьих лиц. Если окажется, что продавец ввел покупателя в заблуждение, это может быть основанием для признания сделки недействительной, — рассказывает Сергей. —  Если суд признает сделку недействительной, у добросовестного покупателя будет шанс вернуть свои деньги.

 
 
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В «Куфар Авто» появилась новая опция: при желании продавец указывает VIN авто, а специалисты площадки прогоняют его по всем базам, чтобы исключить попадание в...
 
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