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Олег Слижевский: Рассматривается вопрос о том, чтобы упразднить ответственность по некоторым составам правонарушений
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Завершилось общественное обсуждение изменений и дополнений в Административный кодекс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 24 января – заключительный день, когда белорусы могли высказать свое мнение.
От граждан поступило сотни предложений. Собранные материалы будут проанализированы специальной экспертной комиссией. В ее состав вошли сотрудники Верховного и Конституционного судов, Генеральной прокуратуры, Комитета госконтроля, Министерств юстиции и внутренних дел.
Пока из наиболее вероятных изменений – разделение нарушений по степени тяжести, сокращение числа органов, которые имеют право выносить взыскания, а еще смягчение некоторых наказаний.
Олег Слижевский, министр юстиции Беларуси:
Зачем, спрашивается, наличие таких статей в кодексе, которые не работают? Глава государства ставил задачу как раз о том, чтобы сделать Кодекс об административных правонарушениях сбалансированным с точки зрения предупреждения правонарушений, а не с тем, чтобы его нагромождать большим количеством составов.
Напомним, пересмотреть санкции и упростить документ поручил глава государства. Обновленный Административный кодекс представят уже в июле.
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Олег Слижевский: Рассматривается вопрос о том, чтобы упразднить ответственность по некоторым составам правонарушений
Новости Беларуси. Завершилось общественное обсуждение изменений и дополнений в Административный кодекс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 24 января –...
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