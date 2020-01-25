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В России тренер бил детей клюшкой по голове, чтобы научить хоккею
Источник материала: Tut.by
Тренер академии российского «Авангарда» Игорь Николаев применял жесткие методы воспитания подопечных. В Интернете появилось видео, где он на тренировке в Балашихе бьет игроков 2010 года рождения клюшкой по шлему и бросает их на лед.
Клуб
«Получив сигнал о нарушениях кодекса этики, который принят в академии «Авангарда», клуб незамедлительно начал проверку в отношении тренера команды 2010 года рождения хоккейной академии в Балашихе Игоря Николаева. Изучив имеющиеся видеоматериалы, мы решили расстаться с этим специалистом, хотя часть родителей хоккеистов выступала за то, чтобы оставить Николаева в системе академии, учитывая его заслуги.
Клуб находит методы работы Игоря Николаева с детьми в приведённых видеофрагментах абсолютно неприемлемыми как с профессиональной, так и с человеческой точки зрения. В хоккейной академии «Авангард» существует этический кодекс работы с воспитанниками, придерживаться которого обязаны все наставники», — приводит слова директора по развитию академии «Авангарда» в регионах Никиты Тарасевича пресс-служба клуба.
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