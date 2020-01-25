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Румас: мы надеялись, что ЕАЭС будет вершиной интеграции
Источник материала: Партизан
Беларусь рассчитывает на скорое принятие стратегии евразийской экономической интеграции до 2025 года, заявил сегодня премьер-министр Беларуси Сергей Румас на встрече с членом Коллегии (министром) по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергеем Глазьевым, передает пресс-служба правительства.
«К сожалению, не все удалось реализовать в Евразийском экономическом союзе, пишет
Премьер-министр заметил, что Беларусь как страна, которая председательствует в этом году в органах ЕАЭС, тоже понимает свою ответственность в плане подготовки документа. «Мы всегда занимаем активную позицию в ЕАЭС, настаиваем на формировании его без изъятий, ограничений и барьеров. Поэтому для нас тоже очень важно, чтобы эти стратегические направления полностью соответствовали нашему пониманию формирования полноценного союза», – добавил он.
Сергей Румас предложил обсудить, какие разногласия по документу остались и как можно сблизить позиции сторон в преддверии Евразийского межправительственного совета, который состоится на следующей неделе в Алматы (Казахстан).
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Беларусь рассчитывает на скорое принятие стратегии евразийской экономической интеграции до 2025 года, заявил сегодня премьер-министр Беларуси Сергей Румас на...
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