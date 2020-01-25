Румас: мы надеялись, что ЕАЭС будет вершиной интеграции

belrynok.by Мы надеялись, что ЕАЭС будет вершиной интеграции, поэтому очень важно сегодня правильно поставить работу по стратегическим направлениям развития евразийской интеграции. Вы курируете эту работу, уверен, что ваш опыт и знания позволят нам как можно быстрее выпустить этот документ (Стратегические направления развития евразийской экономической интеграции до 2025 года)», – сказал Сергей Румас. «К сожалению, не все удалось реализовать в Евразийском экономическом союзе, пишетМы надеялись, что ЕАЭС будет вершиной интеграции, поэтому очень важно сегодня правильно поставить работу по стратегическим направлениям развития евразийской интеграции. Вы курируете эту работу, уверен, что ваш опыт и знания позволят нам как можно быстрее выпустить этот документ (Стратегические направления развития евразийской экономической интеграции до 2025 года)», – сказал









Премьер-министр заметил, что Беларусь как страна, которая председательствует в этом году в органах ЕАЭС, тоже понимает свою ответственность в плане подготовки документа. «Мы всегда занимаем активную позицию в ЕАЭС, настаиваем на формировании его без изъятий, ограничений и барьеров. Поэтому для нас тоже очень важно, чтобы эти стратегические направления полностью соответствовали нашему пониманию формирования полноценного союза», – добавил он.





Сергей Румас предложил обсудить, какие разногласия по документу остались и как можно сблизить позиции сторон в преддверии Евразийского межправительственного совета, который состоится на следующей неделе в Алматы (Казахстан).



