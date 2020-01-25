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Борис Джонсон подписал соглашение о выходе Британии из ЕС

25.01.2020 08:02 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Джонсон подписал соглашение о Brexit


Фото: twitter.com/BorisJohnson

Brexit состоится 31 января. Джонсон заявил, что это "фантастический момент", который "положил конец затянувшимся спорам и разногласиям".
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подписал соглашение о Brexit. Об этом сообщает The Telegraph в пятницу, 24 января.

Великобритания прекратит быть членом ЕС 31 января, сказано в договоренностях.

Борис Джонсон заявил, что это "фантастический момент", который "подвел итоги референдума 2016 года и положил конец затянувшимся спорам и разногласиям".

"Сегодня я подписал Соглашение о выходе для Великобритании, чтобы покинуть ЕС 31 января, чествуя демократический мандат британского народа. Эта подпись предвещает новую главу в истории нашей страны", - написал британский премьер в Twitter.

Напомним, что накануне комитет Европарламента одобрил соглашение о Brexit. В Евросоюзе говорят, что выход Британии из ЕС - это "антитеза ценностям и целям" союза, который стремится к "единству и процветанию".

А ранее сегодня руководство ЕС подписало соглашение о Brexit. Подписи по документом поставили президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Европейского совета Шарль Мишель.
 
 
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