Борис Джонсон подписал соглашение о выходе Британии из ЕС

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Brexit состоится 31 января. Джонсон заявил, что это "фантастический момент", который "положил конец затянувшимся спорам и разногласиям".

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подписал соглашение о Brexit. Об этом сообщает The Telegraph в пятницу, 24 января.





Великобритания прекратит быть членом ЕС 31 января, сказано в договоренностях.





Борис Джонсон заявил, что это "фантастический момент", который "подвел итоги референдума 2016 года и положил конец затянувшимся спорам и разногласиям".





"Сегодня я подписал Соглашение о выходе для Великобритании, чтобы покинуть ЕС 31 января, чествуя демократический мандат британского народа. Эта подпись предвещает новую главу в истории нашей страны", - написал британский премьер в Twitter.





Напомним, что накануне комитет Европарламента одобрил соглашение о Brexit. В Евросоюзе говорят, что выход Британии из ЕС - это "антитеза ценностям и целям" союза, который стремится к "единству и процветанию".





А ранее сегодня руководство ЕС подписало соглашение о Brexit. Подписи по документом поставили президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Европейского совета Шарль Мишель.



