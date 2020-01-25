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Аркадий Берин и Максим Венгеров вместе выступят на сцене Белгосфилармонии

25.01.2020 08:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

6 февраля в Белгосфилармонии даст концерт дирижер Аркадий Берин. На сцену в этот вечер также поднимется Максим Венгеров: ради возможности выступить с именинником скрипач изменил свой плотный рабочий график.


Аркадий Берин. Фото: arkady-beryn.de

Организаторы рассказывают, что Аркадий Берин 13 января отметил юбилей — ему исполнилось 75 лет. Именно этому событию и будет посвящен концерт, на который придут не только родные и коллеги маэстро, но и простые минчане. В этот вечер зрители смогут послушать шедевры классической музыки и увидеть на одной сцене прославленных музыкантов, чьи выступления всегда проходят с большим успехом.

Аркадий Берин всю свою жизнь посвятил музыке. Именно он дирижировал на концертах Хосе Каррераса и Горана Бреговича в Минске, а также управлял Государственным академическим симфоническим оркестром на концерте «Поющие фонтаны» в честь 950-летия белорусской столицы. Но знают Аркадия не только как музыканта, но и как преподавателя: класс Берина окончили больше 70 дирижеров, многие из которых сейчас занимают места в ведущих музыкальных коллективах и учебных заведениях Беларуси.

Юбилейный концерт маэстро Аркадия Берина. Солист Максим Венгеров. Скрипка

Где:

Когда: 6 февраля, четверг. Начало — 19.00

Сколько: от 54 до 174 рублей

Купить билет

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Теги: Минск
 
 
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6 февраля в Белгосфилармонии даст концерт дирижер Аркадий Берин, которому недавно исполнилось 75 лет. На сцену в этот вечер также поднимется Максим Венгеров: ради...
 
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