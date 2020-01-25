Аркадий Берин и Максим Венгеров вместе выступят на сцене Белгосфилармонии

Источник материала: Tut.by

6 февраля в Белгосфилармонии даст концерт дирижер Аркадий Берин . На сцену в этот вечер также поднимется Максим Венгеров: ради возможности выступить с именинником скрипач изменил свой плотный рабочий график.



Аркадий Берин. Фото: arkady-beryn.de

Организаторы рассказывают, что Аркадий Берин 13 января отметил юбилей — ему исполнилось 75 лет. Именно этому событию и будет посвящен концерт, на который придут не только родные и коллеги маэстро, но и простые минчане. В этот вечер зрители смогут послушать шедевры классической музыки и увидеть на одной сцене прославленных музыкантов, чьи выступления всегда проходят с большим успехом.

Аркадий Берин всю свою жизнь посвятил музыке. Именно он дирижировал на концертах Хосе Каррераса и Горана Бреговича в Минске, а также управлял Государственным академическим симфоническим оркестром на концерте «Поющие фонтаны» в честь 950-летия белорусской столицы. Но знают Аркадия не только как музыканта, но и как преподавателя: класс Берина окончили больше 70 дирижеров, многие из которых сейчас занимают места в ведущих музыкальных коллективах и учебных заведениях Беларуси.

Юбилейный концерт маэстро Аркадия Берина. Солист Максим Венгеров. Скрипка Где: Белгосфилармония Когда: 6 февраля, четверг. Начало — 19.00 Сколько: от 54 до 174 рублей Купить билет

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