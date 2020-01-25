Объявлена «Мисс Минщины», финишировала масштабная областная акция

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Завершился самый красивый областной конкурс – «Мисс Минщины». Это яркое мероприятие венчало масштабную акцию «Красавицы Минщины – богатство страны!»

В финале конкурса за корону сражались 72 красавицы. Они прошли серьезнейший отбор, демонстрировали не только свою внешнюю привлекательность, но и богатство внутреннего мира. Несвижчину достойно представила корреспондент “НН” Неонила Любанец.













«Сегодня на наших глазах произошло одно из ярчайших событий года, – сказал заместитель председателя Минского областного исполнительного комитета Иван Маркевич. – Мы выбирали самую красивую девушку нашего края. Жюри можно было искренне посочувствовать. Определить самую достойную из такого количества блистательных девушек чрезвычайно трудно. Многие девушки очаровательны, умны, элегантны, владеют хорошими манерами, обладают широким кругозором, умеют доходчиво и оригинально выражать свои мысли».





Иван Станиславович пожелал прекрасным участницам успеха и поблагодарил спонсоров, без которых конкурс не получился бы столь резонансным и красочным.

Спонсорами областного конкурса выступили ООО «Евроторг», СОО «Мобильные ТелеСистемы», ЗАО «ВИТЭКС», СП «БЕЛИТА» и другие.





Среди них – учащиеся колледжей, студентки, медицинские работники, педагоги, работники культуры.





Никого не оставили равнодушными красочные и яркие этапы конкурса. Дефиле в коктейльных и вечерних платьях, купальных костюмах, демонстрация коллекции изделий ОАО «Купалинка», конкурс импровизации…Талантливые землячки удивляли не только своей грациозностью, но и элегантностью, хорошими манерами, прекрасным внутренним миром.













Членам жюри, в составе которого работали представители модельной индустрии, государственных органов, известные артисты, специалисты сферы культуры, моды и красоты, выдалась нелегкая и ответственная задача: из лучших выбрать самых лучших; тех, кто будет удостоен титулов «Мисс Минщина», «Первая и Вторая Вице-мисс Минщина» и «Мисс Фото».





А зрители могли отдать свой голос в поддержку «Мисс Зрительских симпатий».

И вот торжественный и волнующий момент – объявление победительниц.

Мисс фото – Анна Милевская, (Молодечно), 1-ая вице-мисс- Алина Полещук (Солигорск),

2-ая вице-мисс- 24, Виолетта Герасимчук, Пуховичи





Мисс минщина – 51-й номер Вероника Кушелева (Логойск), Мисс зрительских симпатий – Дарья Фесина, (Червень).









Всем участницам вручили памятные подарки от организаторов.

Корону на мисс Минщина надела мисс Беларусь 2018 Мария Василевич.

Областной конкурс «Мисс Минщина» стал фееричным шоу и ярким событием года









Источник http://www.minsk-region.gov.by.