ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Маски или респираторы? Эксперты рассказывают, что поможет защититься от вирусов

25.01.2020 09:56 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Вспышка вируса в Китае беспокоит людей во всем мире. И хоть ВОЗ решил не объявлять режим международной чрезвычайной ситуации, некоторые люди (и не только в Китае) стали активно покупать медицинские маски. Ношение такой защиты четко ассоциируется с профилактикой вирусных заболеваний. Но помогают ли маски на самом деле?

Когда носить медицинские маски?

На упаковках обозначают, что маски помогают предупреждать заражения и распространять инфекции, передающиеся воздушно-капельным путем. Директор Центра экспертиз и испытаний в здравоохранении Сергей Марченко рассказал, что ношение маски — это лишь дополнительный источник предохранения: «Если вы идете по пустой улице, то вероятность того, что на вас попадет частица, зараженная вирусом, минимальна. Что касается мест массовых скоплений людей, то в них логичнее надевать маску, но в белорусских реалиях больше для того, чтобы обезопасить себя от вируса гриппа».

ВОЗ советует в бытовых условиях делать упор на соблюдение общих правил личной гигиены, а не на ношение масок: элементарные правила эффективнее помогают справляться с распространением вирусных инфекций (например гриппа).

Может ли обычная маска защитить от вируса?

Некоторые вирусы распространяются, когда зараженный человек чихает или кашляет и в воздух попадают маленькие инфицированные капли, которые может вдохнуть здоровый человек. Также вирус можно подхватить, если потрогать руками инфицированную поверхность и потом дотронуться до лица.

BBC цитирует доктора Дэвида Кэррингтона из Лондонского университета: «Хирургические маски не защищают от вирусов или бактерий, которые передаются воздушно-капельным путем». Это связано с тем, что обычная маска слишком свободно прилегает к лицу и не имеет воздушного фильтра. При этом глаза, через слизистую которых тоже можно заразиться, остаются незащищёнными (доказано, например, что вирус гриппа может попадать в организм при попадании на оболочку глаза, а затем — через носослёзные каналы — на слизистую носа). Кроме того, медицинские маски оставляют незащищенными и боковые части лица.

Но несмотря на это, отметил доктор Дэвид Кэррингтон, они снижают вероятность заражения через чихание и кашель, а также при касании инфицированными руками рта.

Более надежным способом защиты называют респиратор: он плотно прилегает к лицу и отфильтровывает очень мелкие частицы, которые может вдохнуть человек.


Фото: unsplash.com

Что можно купить в аптеке?

В аптеках есть медицинские маски от нескольких белорусских производителей, все они одноразовые. Продаются как поштучно (от 23 копеек), так и упаковками — по 3−5 штук (от 58 копеек). Различают их по количеству слоев — 2-, 3- или 4-слойные, по виду крепления — на завязках, резинках. Среднее время использования медицинской маски — 2−3 часа.

Респираторов в ассортименте аптек нет, и фармацевты рекомендуют искать их в отделах хозтоваров или в специализированных магазинах, где продают изделия для медцентров или стоматологий. В них стоимость респираторов колеблется от 2 до 26 рублей: она зависит от класса защиты и наличия клапана выдоха, обеспечивающего отвод тепла и влаги из-под респиратора. Это средство защиты тоже одноразовое, однако хватает его в зависимости от модели ориентировочно на восемь часов.

Как правильно и кому носить маску?

Сергей Марченко напоминает, что изделием нужно пользоваться с умом: «Целый день ходить в маске нельзя, она должна меняться раз в два-три часа — иначе падает эффективность вашего дыхания. А если у вас есть вирус, то вы препятствуете нормальному воздухообмену, так как маска имеет склонность к накапливанию влаги и закупорке сетчатых материалов, из которых она произведена».

Эксперты рекомендуют носить медицинские маски заболевшим людям, чтобы не распространять инфекцию. Также при ношении маски нельзя курить, есть или пить, сдвинув ее в сторону: это сводит все попытки защититься к нулю.


Респиратор с клапаном выдоха. Изображение носит иллюстративный характер. Фото: medistom.by

Что сработает лучше, чем маска?

Медики напоминают, что правила личной гигиены гораздо эффективнее, чем ношение маски. И вот какие дают рекомендации тем, кто боится подхватить вирусную инфекцию:

  • не касайтесь грязными руками лица;
  • тщательно мойте руки с мылом (не менее 20 секунд);
  • ведите здоровый образ жизни, чтобы укреплять свой иммунитет.

Читайте также

Использование материала в полном объеме запрещено без письменного разрешения редакции TUT.BY. За разрешением обращайтесь на nn@tutby.com

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ношение медицинской маски ассоциируется с профилактикой вирусных заболеваний. Но защищает ли она на самом деле?
 
Новости дня
Новости разные
 
Трамп показал логотип Космических сил США
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

24.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
25.01.2020
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Слуцк Город

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика