Маски или респираторы? Эксперты рассказывают, что поможет защититься от вирусов

Источник материала: Tut.by

Вспышка вируса в Китае беспокоит людей во всем мире. И хоть ВОЗ решил не объявлять режим международной чрезвычайной ситуации, некоторые люди (и не только в Китае) стали активно покупать медицинские маски. Ношение такой защиты четко ассоциируется с профилактикой вирусных заболеваний. Но помогают ли маски на самом деле?

Когда носить медицинские маски?

На упаковках обозначают, что маски помогают предупреждать заражения и распространять инфекции, передающиеся воздушно-капельным путем. Директор Центра экспертиз и испытаний в здравоохранении Сергей Марченко рассказал, что ношение маски — это лишь дополнительный источник предохранения: «Если вы идете по пустой улице, то вероятность того, что на вас попадет частица, зараженная вирусом, минимальна. Что касается мест массовых скоплений людей, то в них логичнее надевать маску, но в белорусских реалиях больше для того, чтобы обезопасить себя от вируса гриппа».

ВОЗ советует в бытовых условиях делать упор на соблюдение общих правил личной гигиены, а не на ношение масок: элементарные правила эффективнее помогают справляться с распространением вирусных инфекций (например гриппа).

Может ли обычная маска защитить от вируса?

Некоторые вирусы распространяются, когда зараженный человек чихает или кашляет и в воздух попадают маленькие инфицированные капли, которые может вдохнуть здоровый человек. Также вирус можно подхватить, если потрогать руками инфицированную поверхность и потом дотронуться до лица.

BBC цитирует доктора Дэвида Кэррингтона из Лондонского университета: «Хирургические маски не защищают от вирусов или бактерий, которые передаются воздушно-капельным путем». Это связано с тем, что обычная маска слишком свободно прилегает к лицу и не имеет воздушного фильтра. При этом глаза, через слизистую которых тоже можно заразиться, остаются незащищёнными ( доказано , например, что вирус гриппа может попадать в организм при попадании на оболочку глаза, а затем — через носослёзные каналы — на слизистую носа). Кроме того, медицинские маски оставляют незащищенными и боковые части лица.

Но несмотря на это, отметил доктор Дэвид Кэррингтон, они снижают вероятность заражения через чихание и кашель, а также при касании инфицированными руками рта.

Более надежным способом защиты называют респиратор: он плотно прилегает к лицу и отфильтровывает очень мелкие частицы, которые может вдохнуть человек.



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Что можно купить в аптеке?

В аптеках есть медицинские маски от нескольких белорусских производителей, все они одноразовые. Продаются как поштучно (от 23 копеек), так и упаковками — по 3−5 штук (от 58 копеек). Различают их по количеству слоев — 2-, 3- или 4-слойные, по виду крепления — на завязках, резинках. Среднее время использования медицинской маски — 2−3 часа.

Респираторов в ассортименте аптек нет, и фармацевты рекомендуют искать их в отделах хозтоваров или в специализированных магазинах, где продают изделия для медцентров или стоматологий. В них стоимость респираторов колеблется от 2 до 26 рублей: она зависит от класса защиты и наличия клапана выдоха, обеспечивающего отвод тепла и влаги из-под респиратора. Это средство защиты тоже одноразовое, однако хватает его в зависимости от модели ориентировочно на восемь часов.

Как правильно и кому носить маску?

Сергей Марченко напоминает, что изделием нужно пользоваться с умом: «Целый день ходить в маске нельзя, она должна меняться раз в два-три часа — иначе падает эффективность вашего дыхания. А если у вас есть вирус, то вы препятствуете нормальному воздухообмену, так как маска имеет склонность к накапливанию влаги и закупорке сетчатых материалов, из которых она произведена».

Эксперты рекомендуют носить медицинские маски заболевшим людям, чтобы не распространять инфекцию. Также при ношении маски нельзя курить, есть или пить, сдвинув ее в сторону: это сводит все попытки защититься к нулю.



Респиратор с клапаном выдоха. Изображение носит иллюстративный характер. Фото: medistom.by

Что сработает лучше, чем маска?

Медики напоминают, что правила личной гигиены гораздо эффективнее, чем ношение маски. И вот какие дают рекомендации тем, кто боится подхватить вирусную инфекцию:

не касайтесь грязными руками лица;

тщательно мойте руки с мылом (не менее 20 секунд);

ведите здоровый образ жизни, чтобы укреплять свой иммунитет.

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