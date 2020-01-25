Знакомимся с Решением Кореличского райисполкома «О Доске почета Кореличского района»

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Решение Кореличского районного исполнительного комитета от 9 декабря 2019 г. № 702

О Доске почета Кореличского района

На основании статьи 41 Закона Республики Беларусь от 4 января 2010 г. № 108-З «О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь» Кореличский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:

1. Учредить Доску почета Кореличского района.

2. Утвердить Положение о Доске почета Кореличского района (прилагается).

3. Обнародовать (опубликовать) настоящее решение в газете «Полымя».

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности председателя А.Н.Коршун

Управляющий делами С.Е.Трибуть

УТВЕРЖДЕНО

Решение Кореличского районного исполнительного комитета 09.12.2019 № 702

ПОЛОЖЕНИЕ

о Доске почета Кореличского района

1. Настоящее Положение определяет условия и порядок занесения на Доску почета Кореличского района (далее – Доска почета) работников организаций Кореличского района (далее – район), органов местного управления и самоуправления, правоохранительных органов, представителей общественных организаций и учащихся учреждений образования за достижение высоких результатов в трудовой, социально-экономической, производственной, государственной, социально-культурной деятельности и высоких показателей в спорте, в учебе, творческой и общественной деятельности.

2. Занесение на Доску почета является общественным признанием и поощрением работников организаций района, органов местного управления и самоуправления, правоохранительных и иных государственных органов, представителей общественных организаций и учащихся учреждений образования по итогам работы и достижений за отчетный год.

3. Количество мест на Доске почета – 32, из них для:

3.1. работников органов местного управления и самоуправления, правоохранительных органов, органов по чрезвычайным ситуациям, охраны окружающей среды, других сфер деятельности, не указанных в подпунктах 3.2–3.4 настоящего пункта – 4;

3.2. работников организаций сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности, лесного хозяйства – 4;

3.3. работников организаций жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, сферы услуг (торговли и общественного питания, бытового обслуживания), транспорта и коммуникаций, энергетики, архитектуры и строительства, малого и среднего бизнеса, банковской и страховой деятельности – 4;

3.4. работников социальной сферы (учреждений образования, организаций культуры, спорта и туризма, здравоохранения, социального обслуживания населения), средств массовой информации, представителей общественных объединений – 4;

3.5. учащихся учреждений образования за достижение высоких показателей в учебе – 6;

3.6. учащихся учреждений образования за достижение высоких показателей в творческой и общественной деятельности – 6;

3.7. учащихся учреждений образования за достижение высоких показателей в спорте – 4.

При отсутствии достаточного количества кандидатур для занесения на Доску почета по отдельным позициям количество мест по другим позициям может быть соответственно увеличено.

4. При выдвижении кандидатур для занесения на Доску почета основными критериями являются:

достижения в учебе, спорте, трудовой, социально-экономической, производственной, государственной, социально-культурной, творческой, общественной, учебной, спортивной и иной деятельности;

соблюдение трудовой и исполнительской дисциплины, норм охраны труда и техники безопасности, в том числе для руководителей – отсутствие несчастных случаев на производстве;

выполнение доведенных производственных заданий, объемов реализованной продукции, товаров, работ, услуг и иных показателей в соответствующей сфере деятельности;

активная общественная деятельность;

профессиональные и нравственные качества кандидатуры.

5. Ходатайства о занесении на Доску почета вносятся до 15 января года, следующего за отчетным в отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи Кореличского районного исполнительного комитета (далее – райисполком):

5.1. структурными подразделениями райисполкома, трудовыми коллективами, коллегиальными органами общественных объединений:

в отношении кандидатур, указанных в подпункте 3.1 пункта 3 настоящего Положения, по согласованию с председателем райисполкома;

в отношении кандидатур, указанных в подпункте 3.2 пункта 3 настоящего Положения, по согласованию с первым заместителем председателя – начальником управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома;

в отношении кандидатур, указанных в подпунктах 3.3 и 3.4 пункта 3 настоящего Положения, по согласованию с заместителями председателя райисполкома, курирующими соответствующую сферу деятельности;

5.2. управлением образования райисполкома по согласованию с заместителем председателя райисполкома, курирующим социальную сферу, в отношении кандидатур, указанных в подпунктах 3.5–3.7 пункта 3 настоящего Положения.

6. Вместе с ходатайством о занесении на Доску почета на кандидата представляются:

характеристика и справка о его биографических данных;

выписка из протокола общего собрания трудового коллектива или выписка из протокола заседания коллегиального органа общественного объединения о выдвижении кандидатуры для занесения на Доску почета;

копия документа, удостоверяющего личность.

В отношении кандидатур учащихся учреждений образования справка о биографических данных не представляется.

В характеристике должны быть отражены критерии, по которым выдвигается кандидат, и их обоснование.

7. Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома обобщает предложения по выдвинутым кандидатурам и вносит на рассмотрение райисполкома проект решения о занесении на Доску почета до 1 февраля года, следующего за отчетным.

8. Решение о занесении на Доску почета принимается райисполкомом ежегодно.

9. При занесении на Доску почета лиц, указанных:

в подпунктах 3.1–3.4 пункта 3 настоящего Положения, этим лицам выплачивается денежное вознаграждение за счет средств районного бюджета в размере десяти базовых величин;

в подпунктах 3.5–3.7 пункта 3 настоящего Положения, этим лицам выплачивается денежное вознаграждение за счет средств районного бюджета в размере пяти базовых величин.

Выплата денежного вознаграждения государственным служащим, а также военнослужащим и сотрудникам военизированных организаций, имеющим специальные звания, осуществляется в порядке, установленном законодательными актами.

10. Финансирование расходов, связанных с занесением на Доску почета, в том числе с изготовлением фотографий, осуществляется за счет средств районного бюджета.

11. Обновление информации на Доске почета осуществляется ежегодно до 15 февраля.

12. Решение райисполкома о занесении на Доску почета публикуется в газете «Полымя».