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В Минске слесарь получил ожоги из-за воспламенения газа в техническом колодце

25.01.2020 09:30 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 24 января около часа дня рабочий получил ожоги из-за воспламенившегося газа. 

По сведениям Минского ГУМЧС, происшествие случилось во время выполнения ремонтных работ бригадой УП «Минскводоканал». В техническом колодце был открыт вентиль, через который пошёл газ, вероятно, метан. 

Рабочие вышли из колодца с целью подождать, пока выветрится газ. Позже 47-летний слесарь решил проверить наличие газа, наклонился над колодцем, и в этот момент газ воспламенился. 

Пострадавший получил ожоги и был госпитализирован. Причина случившегося выясняется. 

На неделе в Могилёвском районе рабочему зажало руку в станке.

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Новости Беларуси. 24 января около часа дня рабочий получил ожоги из-за воспламенившегося газа.  По сведениям Минского ГУМЧС, происшествие случилось во время...
 
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