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В Минске слесарь получил ожоги из-за воспламенения газа в техническом колодце
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 24 января около часа дня рабочий получил ожоги из-за воспламенившегося газа.
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Рабочие вышли из колодца с целью подождать, пока выветрится газ. Позже 47-летний слесарь решил проверить наличие газа, наклонился над колодцем, и в этот момент газ воспламенился.
Пострадавший получил ожоги и был госпитализирован. Причина случившегося выясняется.
На неделе в Могилёвском районе рабочему зажало руку в станке.
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Новости Беларуси. 24 января около часа дня рабочий получил ожоги из-за воспламенившегося газа. По сведениям Минского ГУМЧС, происшествие случилось во время...
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