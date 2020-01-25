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Ирина Кривко объяснила причину схода с дистанции

25.01.2020 11:24 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Олимпийская чемпионка Пхенчхана Ирина Кривко объяснила причину схода с дистанции индивидуальной гонки после четвертой стрельбы.

"Самочувствие такое, что не могу понять, какое оно… Да и лыжи катили не очень хорошо… Шесть штрафных минут… Поэтому решила поберечь силы, чтобы попробовать быть конкурентоспособной в масс-старте", — цитирует Кривко страница БФБ Вконтакте.
 
 
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Олимпийская чемпионка Пхенчхана Ирина Кривко объяснила причину схода с дистанции индивидуальной гонки после четвертой стрельбы.
 
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