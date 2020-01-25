Ирина Кривко объяснила причину схода с дистанции

"Самочувствие такое, что не могу понять, какое оно… Да и лыжи катили не очень хорошо… Шесть штрафных минут… Поэтому решила поберечь силы, чтобы попробовать быть конкурентоспособной в масс-старте", — цитирует Кривко страница БФБ Вконтакте.



