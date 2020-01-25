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Образование: сельские дети отстают на 2 года от городских?

25.01.2020 11:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Чем может гордиться белорусское образование, а что важно улучшать?

24 января в мире отметили Международный день образования. 

Проблемы, которые есть в системе белорусского образования, выявило международное исследование PISA. Беларусь впервые приняла в нем участие в 2018 году и, по опубликованным в прошлом году результатам, заняла 36 место из 80 стран-участниц. Исследование оценивало образовательные достижения 15-летних.


фото носит иллюстационный характер, изоткрытого доступа

«Сельские дети отстают где-то на 2 года от городских. Значит, разрыв сельского образования и городского существует. Существует разрыв между детьми из благополучных семей, детей из семей с большим достатком и небольшим достатком», – рассказывает Сергей Ольшевский, учитель математики.


Возможно, определенных изменений в отечественной системе образования следует начинать ожидать в ближайшее время. На этой неделе Лукашенко заявил о необходимости пересмотреть образовательные программы школ и вузов и улучшить их. Но уже сегодня можно с уверенностью говорить о положительных моментах в системе белорусского образования.

«Самый главный и позитивный момент в нашей образования – это то, что у нас есть педагогическая элита. Сильная, консолидированная, активная, умная педагогическая элита. Неравнодушные люди и просветители – это тот хвост, который петляет собакой», – рассказывает Тамара Мацкевич из Общества белорусской школы.
 
 
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Чем может гордиться белорусское образование, а что важно улучшать?
 
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