В феврале бюджетники в Беларуси начнут получать зарплату по новым правилам

Теперь зарплата будет считаться по новой тарифной сетке. Будет включать в себя оклад, стимулирующие (премии, надбавки) и компенсирующие (доплаты) выплаты.





Такие изменения произошли на основании Указа президента Республики Беларусь от 18 января 2019 года № 27 «Об оплате труда работников бюджетных организаций». Данный Указ вступил в силу 1 января 2020 года.









Теперь тарифная сетка будет состоять из 18 разрядов, а вместо тарифной ставки первого разряда будет использоваться базовая ставка (185 рублей). Были отменены коэффициенты и повышения, а также значительно сократилось количество доплат и надбавок.





– Но это не значит, что зарплата у бюджетников станет меньше, упростится лишь ее структура – несколько выплат будут объединены в одну, – успокоил заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите населения Гродненской области Сергей Мясников.





Работники будут получать надбавку за стаж: до 5 лет работы – 10% от базовой ставки, от 5 до 10 лет – 15%, от 10 до 15 лет – 20%, от 15 лет и выше – 30%. На выплату премии из бюджета будет выделено 5% от суммы окладов работников организации. Все надбавки и доплаты, которые предусмотрены постановлениями Совета Министров и законодательством, сохранятся.









Работники все так же смогут получать материальную помощь в случае денежных трудностей (0,3 среднемесячной суммы окладов работников), а при уходе в трудовой отпуск им будет положена единовременная выплата на оздоровление, размер которой будет равняться половине оклада.





– При этом конкретный размер, порядок и условия начисления премий, единовременной выплаты на оздоровление и матпомощи утверждают руководители. К слову, их права стали шире и в плане установления надбавок и доплат. Здесь они могут опираться на отраслевую специфику, результаты труда и в целом доходы организации, – сообщает интернет-портал pravo.by.





Возможна такая ситуация, что некоторые выплаты окажутся ниже, но это должно быть компенсировано путем установления других доплат, поскольку руководитель обязан не допустить снижение зарплаты работника.





Указ принимался с целью усовершенствования системы оплаты труда, поэтому «не допускается снижение размера начисленной заработной платы работников бюджетных организаций (без премии), действовавшего на момент введения новых условий оплаты труда. И эта норма обязательна для исполнения руководителями», говорится в Указе.



