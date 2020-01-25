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В Беларуси с 1 февраля увеличится пособие на детей до трех лет
25.01.2020 10:38 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
С 1 февраля в Беларуси традиционно изменяется размер пособий на детей до трех лет. В частности, по информации
Отметим, что сейчас пособия на детей до трех лет изменяются в Беларуси два раза в год – в феврале и в августе. Их размер зависит от того, как изменилась средняя зарплата по стране.
С 1 февраля также пересмотрят размер единоразовых выплат в связи с рождением ребенка. Он зависит от бюджета прожиточного минимума, однако точные цифры власти еще не озвучили.
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Повышение составит от 29,37 руб. до 37,76 руб. в зависимости от вида пособия.
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