В Беларуси с 1 февраля увеличится пособие на детей до трех лет

С 1 февраля в Беларуси традиционно изменяется размер пособий на детей до трех лет. В частности, по информации TUT.by , пособие на первого ребенка составит 405,48 руб. (сейчас – 376,11 руб.), на второго и последующих детей – 463,4 руб. (сейчас – 429,84 руб.). На ребенка-инвалида до трех лет выплаты вырастут до 521,33 руб. в месяц (сейчас – 483,57 руб.).

Отметим, что сейчас пособия на детей до трех лет изменяются в Беларуси два раза в год – в феврале и в августе. Их размер зависит от того, как изменилась средняя зарплата по стране.

С 1 февраля также пересмотрят размер единоразовых выплат в связи с рождением ребенка. Он зависит от бюджета прожиточного минимума, однако точные цифры власти еще не озвучили.