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В Беларуси с 1 февраля увеличится пособие на детей до трех лет

25.01.2020 10:38 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Беларуси с 1 февраля увеличится пособие на детей до трех лет
Фото из открытых источников

С 1 февраля в Беларуси традиционно изменяется размер пособий на детей до трех лет. В частности, по информации TUT.by, пособие на первого ребенка составит 405,48 руб. (сейчас – 376,11 руб.), на второго и последующих детей – 463,4 руб. (сейчас – 429,84 руб.). На ребенка-инвалида до трех лет выплаты вырастут до 521,33 руб. в месяц (сейчас – 483,57 руб.).

В Беларуси с 1 февраля увеличится пособие на детей до трех лет В Беларуси вырастут пособия по безработице

Отметим, что сейчас пособия на детей до трех лет изменяются в Беларуси два раза в год – в феврале и в августе. Их размер зависит от того, как изменилась средняя зарплата по стране.

С 1 февраля также пересмотрят размер единоразовых выплат в связи с рождением ребенка. Он зависит от бюджета прожиточного минимума, однако точные цифры власти еще не озвучили.

 
 
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Повышение составит от 29,37 руб. до 37,76 руб. в зависимости от вида пособия.
 
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