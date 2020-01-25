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Danone хочет приватизировать завод, акциями которого владеет жена Лукашенко

25.01.2020 10:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Телеграм-канал «Пул первого» сообщает, что компания Danone хочет приватизировать Шкловский маслодельный завод (бренд «Избушка молочника»). Его как раз сегодня посетил Александр Лукашенко.

Danone хочет приватизировать завод, акциями которого владеет жена Лукашенко
Вот что пишет пропрезидентский канал о возможной приватизации:

«Лукашенко непреклонен: только исходя из эффективности. Люди, налоги, зарплаты — три ключевых критерия! Поэтому сперва — детальнейшая проработка и анализ, а после — решение».

Отчет завода за 2018 год гласит, что прямая доля государства в предприятии — лишь 8,7%. Основной вид деятельности — переработка молока (кроме консервирования и производства сыров).

Как сообщает президентская пресс-служба, Лукашенко вчера осмотрел не только Шкловский маслодельный завод, но и расположенное там же предприятие «Данон Шклов». Лукашенко поручил губернатору Могилевской области подробно изучить работу обоих заводов. Власти подумают об их объединении.

«Надо все факторы свести и посмотреть, что будет лучше. Только надо договориться, чтобы не телепались, как когда-то это было».

По сведениям на конец 2018-го, доли ОАО «Шкловский маслодельный завод» были распределены между 494 акционерами, из которых большинство — физлица-миноритарии. По данным за 2014 год, среди них была супруга Александра Лукашенко. У нее тогда имелось 56 акций. Это примерно 0,006%.

Если сравнить отчеты ОАО за 2018-й и 2017-й, то у предприятия немного уменьшилась выручка: примерно с 30,6 млн до 27 млн рублей. В 3 раза просела и чистая прибыль: с 550 тыс. до 173 тыс.

Численность коллектива завода — около 140 человек.

Напомним, что более 10 лет назад было создано СООО «ЮНИМИЛК Шклов» (позже переименовано в СООО «Данон Шклов» из-за слияния «Юнимилк» и Danone) на территории ОАО «Шкловский маслодельный завод». Сейчас проект известен продукцией под маркой «Простоквашино».

У Danone в Беларуси есть также СООО «Данон Пружаны».
 
 
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Телеграм-канал «Пул первого» сообщает, что компания Danone хочет приватизировать Шкловский маслодельный завод (бренд «Избушка молочника»). Его как раз сегодня...
 
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