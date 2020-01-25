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Ватиканская сага "Новый папа" обещает сюрпризы

25.01.2020 10:38 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

"Новый папа" — продолжение успевшего стать культовым в течение первого сезона сериала "Молодой папа" итальянского режиссёра Паоло Соррентино.

Ватиканская сага "Новый папа" обещает сюрпризы
Фото © HBO
Он оказался более насыщенным, эксцентричным, тонким, смелым, провокационным и сексуальным.

Как же это нетривиально — создать фабулу истории на фоне ватиканского закулисья со всеми внутренними распрями, сложным иерархическим этикетом и укоренёнными правилами.

"Наши процедуры — наша сила" — фраза одного из кардиналов в сериале. Ну чем вам не мафия? Только ставки здесь исторически наиболее высоки. Борьба происходит не только за огромные деньги, но и за умы и мировоззрение огромного количества людей, что создаёт для "рабов божиих" "сценарий проживания" всей отведённой жизни.


Фото © HBO

В новом сезоне драматургический конфликт усилен противостоянием двух неподражаемых героев — Джуда Лоу и Джона Малковича. Тут необходимо остановиться на характерах персонажей.

Радикализм "Молодого папы", хищное поведение Лоу, волю к власти уравновешивала его наивность — он был так же рад обладать властью, как и любой из нас, если бы нам представилась такая возможность.

Интересно наблюдать за тем, как это делает человек, почитаемый со временем как святой, но в то же время не лишённый при этом простых человеческих слабостей, как, например, забавное пристрастие к сигаретам, вишнёвой кока-коле, роскошным папским одеяниям.

Вообще, тональность идеи сериала сродни настроению в творчестве великого да Винчи, который пытался порой в "зашифрованном виде" приравнять человека к Богу.

Напротив, появление в новом сюжете Джона Браннокса Малковича (впоследствии папа Иоанн Павел III) сулит нам другую философию — его политика не столько о власти и доминировании, сколько о серединном пути, компромиссе, мягкости и человеческой хитрости.

Герой Малковича, сэр Джон Браннокс, живёт в некоем доме с привидениями в даунтонском аббатстве, где родители очень больны, никогда не разговаривают и обвиняют его в смерти брата-близнеца, произошедшей десятилетиями ранее. Этот скелет в шкафу и будет далее эффективным, давящим на героя фактором.

Именно с таким бэкграундом "полярные" соперники будут вести борьбу за духовный престол, сердца верующих. Ну и, конечно, за казну Ватикана.

Во втором сезоне усилена как папская интрига, так и сногсшибательная кинематография оператора Люка Бигацци. Ещё более усилены выразительность и пропорции кадра, решения по свету. Всё это создаёт уникальную вселенную сериала. Одни неоновые кресты чего стоят.

К новым персонажам добавились и дополнительные локации. Венеция придаёт ещё больше красоты и так богатому зрелищу. Также надо отметить, что только со второго сезона режиссёру было позволено снимать картину непосредственно в Ватикане. В первой части такой возможности не было.

Соглашусь с мнением, что "Новый папа" непростой для восприятия сериал, я помню, как и первый сезон не сразу захватил зрителя как в России, так и в США. Простого зрителя смущала его сюрреалистичность, сама тема, иногда слишком свободные мысли о Боге, человеке и его пороках.

То же самое касается и "Нового папы". Имейте в виду, этот сериал не для набожных и суеверных людей. Не пытайтесь подсадить на него своих маму, тёщу или бабушку. Забавно, но такие люди с удовольствием посмотрели бы, например, историю про криминал, убийства и войны мафии, где приёмы прямого насилия зачастую доминируют над умным и высокотехнологичным, выверенным сюжетом, но не поповские войны, это уж точно.

В новом же "Папе" сюжет набирает обороты на фоне поиска нового главы Ватикана в то время, когда герой Джуда Лоу находится в коме. В связи с этим конфликт отягощается нестабильностью вокруг самого Ватикана, его политики и доверия к нему.


Фото © HBO

"Идолопоклонство — это прелюдия к войне" — цитата из фильма. Мы впервые видим, как хрупок и уязвим мир религий, когда он лишается своего центрального персонажа или духовного символа. Как правило, за этим следует борьба за власть, где не так уж сложно, как показывает мировая история, дойти и до того же насилия, даже "во имя Бога" на устах.

В одном из интервью Джуд Лоу сказал, что ему было немного стыдно за сцену в белых плавках на пляже перед своими детьми, но дети нашли это забавным.

Ну что же, маэстро Соррентино, как бы вы ни относились к его творчеству, в любом случае создал продукт, за которым надо следить. И если вас не испугала сцена в начале первой серии сезона, где монашка омывает тело папы Пия VIII, это значит, что вы вместе с героями проживёте до конца этой истории.

Отче наш, прости нас, кинематографистов, ибо не ведаем, что творим. Аминь, пишет life.ru
 
 
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"Новый папа" — продолжение успевшего стать культовым в течение первого сезона сериала "Молодой папа" итальянского режиссёра Паоло Соррентино.
 
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