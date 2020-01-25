Марадона отказался возглавить сборную Венесуэлы

















"Я дал слово и никак не могу бросить этих ребят", - сказал Марадона в эфире телеканала Fox. Про брестское "Динамо", к которому также имеет некоторое отношение, Марадона даже не вспомнил.





Напомним, легендарный футболист стал главным тренером аргентинского клуба осенью прошлого года. Что касается брестского Динамо, то функции Марадона до конца остаются не выясненными: он даже не свадебный генерал.