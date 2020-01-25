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Власти обнаружили недобросовестную конкуренцию на рынке мобильников

25.01.2020 11:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

МАРТ рассмотрел заявление поставщика электроники ООО «Мультиконтракт» на компанию «Мобильный город» и установил нарушение антимонопольного законодательства, связанное с приобретением и использованием исключительного права на товарный знак BLACKVIEW в отношении мобильных телефонов.

Сообщается, что в Апелляционный совет при патентном органе 15 мая 2019 года поступило возражение компании Shenzhen JEKO Communication Co., Ltd (Китай) против предоставления правовой охраны товарному знаку BLACKVIEW по свидетельству ЧУП «Мобильный город».

Дело в том, что после регистрации товарного знакаBLACKVIEW компания «Мобильный город» направила в адрес БелГИСС, БелГИМ, БЕЛЛИС, ОАО «Гипросвязь», ООО «Центр сертификации стандарт» письма с просьбой не проводить по заявлениям третьих лиц процедуры предварительных испытаний и иные процедуры сертификации в отношении мобильных телефонов, телефонов сотовых и переносных, компьютеров и всех их комплектующих. Заодно в компанию «Альтерн-Техно» было направлено письмо о запрете использования товарного знака BLACKVIEW.

В жалобе «Мультиконтракта» говорилось, что «Мобильный город» имеет возможность запретить использование товарного знака (как в случае с ОДО «Алтерн-Техно»), его действия способны причинить убытки заявителю. МАРТ признал действия «Мобильного города», связанные с приобретением и использованием исключительного права на товарный знак BLACKVIEW, недобросовестной конкуренцией.
 
 
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МАРТ рассмотрел заявление поставщика электроники ООО «Мультиконтракт» на компанию «Мобильный город» и установил нарушение антимонопольного законодательства,...
 
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