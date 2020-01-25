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Команда Белгосуниверситета «Дети Тьюринга» пробилась в Высшую лигу КВН

25.01.2020 14:42 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Команда Белгосуниверситета «Дети Тьюринга» пробилась в Высшую лигу КВН
БГУ

Белорусская команда КВН «Дети Тьюринга», представляющая Белорусский государственный университет, пробилась в Высшую лигу КВН. Об этом стало известно во время XXXI фестиваля «КиВиН-2020» в Сочи.

Команда Белгосуниверситета «Дети Тьюринга» пробилась в Высшую лигу КВН Сколько белорусов играют в КВН?

В белорусской команде собраны студенты факультета прикладной математики и информатики во главе с четверокурсником Марком Величко. Всего в отборочных турах фестиваля приняли участие 457 команд из Беларуси, России, Великобритании, Израиля, Эстонии и других стран.

Сезон Высшей лиги КВН-2020 начнется с 12 февраля.

 
 
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Об этом стало известно по итогам XXXI фестиваля «КиВиН-2020» в Сочи.
 
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