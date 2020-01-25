Команда Белгосуниверситета «Дети Тьюринга» пробилась в Высшую лигу КВН

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Белорусская команда КВН «Дети Тьюринга», представляющая Белорусский государственный университет, пробилась в Высшую лигу КВН. Об этом стало известно во время XXXI фестиваля «КиВиН-2020» в Сочи.

В белорусской команде собраны студенты факультета прикладной математики и информатики во главе с четверокурсником Марком Величко. Всего в отборочных турах фестиваля приняли участие 457 команд из Беларуси, России, Великобритании, Израиля, Эстонии и других стран.

Сезон Высшей лиги КВН-2020 начнется с 12 февраля.