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МАЗ представил шаттл нового поколения

25.01.2020 14:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Минский автозавод выпустил перронный автобус нового поколения – МАЗ 271. Огромный шаттл представили в аэропорту Борисполя, а интерес к нему возник на мировом рынке задолго до премьеры, говорят на предприятии.

МАЗ представил шаттл нового поколения
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МАЗ 271. Все фото: Минский автозавод

Стройный силуэт в форме заточенного карандаша, широкая кабина с панорамным остеклением и двери по обоим бортам. Сзади бросаются в глаза светодиодные фары, а спереди нет зеркал заднего вида – вместо них используются экран и видеокамеры. Новинка пошла далеко вперед от своего предшественника – МАЗ 171. Более того: ничего похожего на Минском автозаводе раньше не создавали. 

Новый шаттл получился огромным: длина – 14,48 метра, ширина – 3,19, а высота – 3,25. В салоне вмещается до 112 человек. Внутрь можно попасть через двустворчатые двери – по три с каждой стороны. При посадке срабатывает система книлинга и пол наклоняется. Также для людей с ограниченными возможностями предусмотрен трап. Посадка и высадка пассажиров происходит быстро.


Важная деталь: выхлопная труба выведена на обе стороны автобуса, но при открытии дверей труба с этой стороны блокируется. Тем самым выхлопные газы выходят через трубу с противоположной стороны, что позволяет пассажирам дышать чистым воздухом.

Сидений для пассажиров немного – всего восемь. При желании на заводе могут поставить дополнительные ряды, хотя сейчас аэропорты склоняются к стоячим местам. В салоне много света за счет больших окон, а вечером включается светодиодная подсветка. Мощный кондиционер охладит салон в жару и согреет в мороз. Для суровой погоды имеются отопители.

Автобус оснащен двигателем Daimler класса Евро-5 на 238 «лошадей», который идет в паре с автоматической коробкой передач Allison. Моторный отсек совмещен с кабиной водителя, а привод идет на передние колеса. Также при разработке шаттла широко использовали стеклопластик. Из него выполнены многие элементы.

«Новый перронный автобус выполнен на мировом уровне. Более того, по своим характеристикам он может войти в число лучших на планете. Здесь все новое – от экстерьера до наполнения. Особый упор сделан на экологичности, надежности и комфорте для пассажиров и водителя», – отмечают на Минском автозаводе.

Новинка представлена в аэропорту Борисполя при участии генерального директора ОАО «МАЗ» Валерия Иванковича и главы международного аэропорта «Борисполь» Павла Рябикина. В ближайшие полгода сюда поставят еще пять единиц МАЗ 271. А в конце прошлого года МАЗ поставил в Киев пять городских автобусов МАЗ 203.

В целом, украинский рынок стал вторым по величине для Минского автозавода. С 2005 года белорусский флагман поставил в эту страну 1500 единиц пассажирской техники. Ежегодно регионы Украины закупают около 250 автобусов МАЗ.
 
 
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Минский автозавод выпустил перронный автобус нового поколения – МАЗ 271. Огромный шаттл представили в аэропорту Борисполя, а интерес к нему возник на мировом рынке...
 
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