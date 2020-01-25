Местные жители: Кочанова приехала в Грушевский сквер и остановила вырубку деревьев

Источник материала: Tut.by

По словам местных жителей Грушевки, которые встречались с главой Совета Республики Натальей Кочановой по поводу сквера, в субботу днем она все же приехала на Грушевку и сказала не вырубать деревья пока идет разбирательство.

В субботу утром местные жители вышли в сквер и облагораживали территорию. После того, как все разошлись, в сквере появилась Наталья Кочанова и глава Мингорисполкома Анатолий Сивак. На встречу также пригласили одного из местных жителей, который был до этого на приеме у главы Совета Республики.

— Она хотела посетить сквер еще в пятницу. Но встречу она не хотела афишировать, чтобы в спокойной обстановке посмотреть на происходящее. Поэтому мне позвонили, когда она была в сквере. Какое-то время осмотр места был без меня. Когда я пришел, мне задали несколько уточняющих вопросов — где построят дом и где будут вырубать деревья, потому что на приеме мы показывали это только на бумаге, — говорит местный житель, который пожелал остаться анонимным.

Чуть позже на встречу пришел директор компании-застройщика «Датч Стар» Денис Заморец.

— Сказали, что с ним будут отдельно общаться в Мингорисполкоме. Дали устное предписание: на время проверки документов не вырубать деревья и не проводить строительные работы на этой территории.

Информацию о встрече в Грушевском сквере в приемной Совета Республики не подтвердили и не опровергли — сказали, что Наталью Кочанову еще не видели в здании. В Минорисполкоме такой информацией также не владеют.