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Первые случаи заражения коронавирусом выявлены в Европе. Во Франции заболели уже 3 человека

25.01.2020 14:27 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Первые случаи заражения коронавирусом выявлены в Европе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Французские медики диагностировали заболевание у троих человек.

Первые случаи заражения коронавирусом выявлены в Европе. Во Франции заболели уже 3 человека

Тем временем в Китае число заболевших пневмонией нового типа увеличилось до 1330. Умерли более 40. Карантин введен в 13 городах КНР. Высший уровень реагирования объявлен в Пекине, Шанхае, а также во всей провинции Хубэй, где находится город Ухань, в котором произошла вспышка заболевания.

В Пекине из-за коронавируса отменили праздничные мероприятия по случаю китайского Нового года

ВОЗ признала ситуацию чрезвычайной для Китая. Вирус стремительно распространяется по планете. Австралия, США, Таиланд, Малайзия, Япония, Непал, Вьетнам – список стран увеличивается с каждым днем.

Первые случаи заражения коронавирусом выявлены в Европе. Во Франции заболели уже 3 человека

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Первые случаи заражения коронавирусом выявлены в Европе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Французские медики диагностировали заболевание у троих...
 
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