﻿ Жертвами мощного землетрясения в Турции стал уже 21 человек, десятки зданий разрушены. 21.by
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Жертвами мощного землетрясения в Турции стал уже 21 человек, десятки зданий разрушены

25.01.2020 14:35 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Турции. В Турции растет количество жертв в результате мощного землетрясения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По последним данным, в списках погибших 21 человек. Более тысячи пострадали.

Жертвами мощного землетрясения в Турции стал уже 21 человек, десятки зданий разрушены

Жертвами мощного землетрясения в Турции стал уже 21 человек, десятки зданий разрушены

Разрушены десятки зданий. В районы бедствия направлены почти 500 команд спасателей, продолжаются поисковые работы. Специалисты ищут выживших. Под завалами остаются десятки людей. В зону землетрясения прибыли дополнительные машины скорой помощи, медицинские вертолеты. Сюда также направляются конвои с гуманитарной помощью.

Землетрясение магнитудой 6.8 произошло накануне вечером .Эпицентр находился в районе города Сивридже. Подземные толчки ощущались во многих регионах страны, а также в Израиле, Ираке и Сирии.

Жертвами мощного землетрясения в Турции стал уже 21 человек, десятки зданий разрушены

Жертвами мощного землетрясения в Турции стал уже 21 человек, десятки зданий разрушены

Жертвами мощного землетрясения в Турции стал уже 21 человек, десятки зданий разрушены

Жертвами мощного землетрясения в Турции стал уже 21 человек, десятки зданий разрушены

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Новости Турции. В Турции растет количество жертв в результате мощного землетрясения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По последним данным, в списках...
 
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