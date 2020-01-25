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В Гомеле парень и девушка проникали в ларьки и похищали товары

25.01.2020 14:14 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Гомеле два человека взламывали торговые ларьки и похищали товары. 

По информации УВД Гомельского облисполкома, в начале января в милицию стали поступать сообщения, что кто-то проникает в киоски и совершает кражи. 

В Гомеле парень и девушка проникали в ларьки и похищали товары
Фото: УВД Гомельского облисполкома 

Ночью 22 января была задержана первая подозреваемая – 20-летняя девушка асоциального поведения. В ходе обыска у задержанной был обнаружен топорик. В течение дня был задержан второй подозреваемый – ранее судимый 18-летний местный житель. 

Установлено шесть эпизодов преступной деятельности фигурантов, они проверяются на причастность к аналогичным преступлениям на территории Гомеля

На прошлой неделе в Минске мужчина с ножницами подозревался в ограблении продуктового магазина.

Фигурант был задержан сотрудниками ОМОН – подробнее здесь

Люди в материале: нет
 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Гомеле два человека взламывали торговые ларьки и похищали товары.  По информации УВД Гомельского облисполкома, в начале января в милицию стали...
 
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