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В Гомеле парень и девушка проникали в ларьки и похищали товары
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Гомеле два человека взламывали торговые ларьки и похищали товары.
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Ночью 22 января была задержана первая подозреваемая – 20-летняя девушка асоциального поведения. В ходе обыска у задержанной был обнаружен топорик. В течение дня был задержан второй подозреваемый – ранее судимый 18-летний местный житель.
Установлено шесть эпизодов преступной деятельности фигурантов, они проверяются на причастность к аналогичным преступлениям на территории Гомеля.
На прошлой неделе в Минске мужчина с ножницами подозревался в ограблении продуктового магазина.
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Новости Беларуси. В Гомеле два человека взламывали торговые ларьки и похищали товары. По информации УВД Гомельского облисполкома, в начале января в милицию стали...
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