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Президент Беларуси поздравил Владимира Зеленского с днём рождения

25.01.2020 14:17 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Украины. 25 января президент Украины Владимир Зеленский празднует день рождения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Поздравления своему украинскому коллеге направил Александр Лукашенко. Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера.

Президент Беларуси поздравил Владимира Зеленского с днём рождения

Глава государства, пользуясь случаем, выразил удовлетворение результатами II Форума регионов Беларуси и Украины, а также ходом реализации договоренностей, достигнутых во время двусторонней встречи лидеров двух стран.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
Уверен, что взаимодействие на высшем уровне позволит углубить дружественные связи между белорусами и украинцами, а ваше преданное служение на пользу родины будет и впредь способствовать процветанию Украины.

Люди в материале: Владимир Зеленский, Александр Лукашенко
 
 
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Новости Украины. 25 января президент Украины Владимир Зеленский празднует день рождения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Поздравления своему...
 
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