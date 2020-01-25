В Ушачах прошёл районный этап республиканского конкурса профессионального мастерства педагогических работников «Учитель года – 2020″

Источник материала: Патриот (Ушачи)



24 января в актовом зале Ушачской школы состоялся заключительный тур конкурса. 10 лучших педагогов дошкольных учреждений и школ Ушаччины представили на суд жюри творческие самопрезентации, поделились накопленным опытом. Предшествовали этому многочисленные открытые уроки, мастер-классы… По итогам всех испытаний заслуженную победу в 4 номинациях одержали В.Г.Винник (воспитатель яслей-сада №2 г.п.Ушачи), В.Л.Хамёнок (учитель истории Ушачской школы), Ю.Н.Красилевич (учитель физической культуры и здоровья Ушачской школы) и Т.А.Кызыма (учитель русского языка и литературы Ореховской школы). Подробности читайте в ближайшем номере «Патрыёта»











