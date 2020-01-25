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В Ушачах прошёл районный этап республиканского конкурса профессионального мастерства педагогических работников «Учитель года – 2020″

25.01.2020 — Разное | Патриот (Ушачи)  
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Источник материала: Патриот (Ушачи)

В Ушачах прошёл районный этап республиканского конкурса профессионального мастерства педагогических работников «Учитель года – 2020″
24 января в актовом зале Ушачской школы состоялся заключительный тур конкурса. 10 лучших педагогов дошкольных учреждений и школ Ушаччины представили на суд жюри творческие самопрезентации, поделились накопленным опытом. Предшествовали этому многочисленные открытые уроки, мастер-классы… По итогам всех испытаний заслуженную победу в 4 номинациях одержали В.Г.Винник (воспитатель яслей-сада №2 г.п.Ушачи), В.Л.Хамёнок (учитель истории Ушачской школы), Ю.Н.Красилевич (учитель физической культуры и здоровья Ушачской школы) и Т.А.Кызыма (учитель русского языка и литературы Ореховской школы). Подробности читайте в ближайшем номере «Патрыёта»
В Ушачах прошёл районный этап республиканского конкурса профессионального мастерства педагогических работников «Учитель года – 2020″

В Ушачах прошёл районный этап республиканского конкурса профессионального мастерства педагогических работников «Учитель года – 2020″

В Ушачах прошёл районный этап республиканского конкурса профессионального мастерства педагогических работников «Учитель года – 2020″

 
 
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24 января в актовом зале Ушачской школы состоялся заключительный тур конкурса. 10 лучших педагогов дошкольных учреждений и школ Ушаччины представили на суд жюри...
 
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