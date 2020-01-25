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В Ушачах прошёл районный этап республиканского конкурса профессионального мастерства педагогических работников «Учитель года – 2020″
25.01.2020 — Разное | Патриот (Ушачи)
Источник материала: Патриот (Ушачи)
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В Ушачах прошёл районный этап республиканского конкурса профессионального мастерства педагогических работников «Учитель года – 2020″
24 января в актовом зале Ушачской школы состоялся заключительный тур конкурса. 10 лучших педагогов дошкольных учреждений и школ Ушаччины представили на суд жюри...
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