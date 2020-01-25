«Не для слабонервных». Авербух показал, с какой высоты Тарасова наблюдает за фигуристами на ЧЕ в Австрии

Источник материала: СТВ

Новости России. Хореограф и продюсер собственного ледового шоу Илья Авербух показал, какой путь приходится преодолевать Татьяне Тарасовой, чтобы подняться в комментаторскую кабинку на чемпионате Европы в Австрии.

На своей странице в Instagram Авербух показал на видео, как поднимается по лестнице. Хореографи размышляет, что слабонервным людям пришлось бы непросто.

«Татьяна Анатольевна, как вы это делаете?» – восхищённо спросил продюсер.



Фото: instagram.com/t.a.tarasova

Тарасова гордо ответила одним словом: «Легко!» Не упустил возможность прокомментировать публикацию Авербуха Дмитрий Губерниев, который отметил, что уже привык к такому.

Поклонники Татьяны Анатольевны огорчились, что лестница сделана не слишком удобной, но в очередной раз упомянули, что такому тренеру никакие преграды не помеха.



Фото: instagram.com/averbukhofficial

Напомним, сейчас в Австрии проходит чемпионат Европы. В мужском одиночном катании россияне заняли первые два места, а в парном – весь пьедестал. В женском одиночном катании после короткой программы лидируют ученицы Этери Тутберидзе.