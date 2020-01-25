|
«Не для слабонервных». Авербух показал, с какой высоты Тарасова наблюдает за фигуристами на ЧЕ в Австрии
Источник материала: СТВ
Новости России. Хореограф и продюсер собственного ледового шоу Илья Авербух показал, какой путь приходится преодолевать Татьяне Тарасовой, чтобы подняться в комментаторскую кабинку на чемпионате Европы в Австрии.
На своей странице в Instagram Авербух
«Татьяна Анатольевна, как вы это делаете?» – восхищённо спросил продюсер.
Тарасова гордо ответила одним словом: «Легко!» Не упустил возможность прокомментировать публикацию Авербуха Дмитрий Губерниев, который отметил, что уже привык к такому.
Поклонники Татьяны Анатольевны огорчились, что лестница сделана не слишком удобной, но в очередной раз упомянули, что такому тренеру никакие преграды не помеха.
Напомним, сейчас в Австрии проходит чемпионат Европы. В мужском одиночном катании россияне заняли первые два места, а в парном – весь пьедестал. В женском одиночном катании после короткой программы лидируют ученицы Этери Тутберидзе.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Не для слабонервных». Авербух показал, с какой высоты Тарасова наблюдает за фигуристами на ЧЕ в Австрии
Новости России. Хореограф и продюсер собственного ледового шоу Илья Авербух показал, какой путь приходится преодолевать Татьяне Тарасовой, чтобы подняться в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)