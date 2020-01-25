ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Х Открытое первенство по плаванию в категории «Мастерс» стартовало в Гродно (+видео)

25.01.2020 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

Х Открытое первенство по плаванию в категории «Мастерс» стартовало в Гродно (+видео)Гродно (+видео)" width="599" height="363">

Состязания проводятся на базе бассейна КУП «Аквацентр».

Более 200 ветеранов и любителей плавания из Беларуси, России, Латвии и Литвы приняли участие в юбилейном первенстве. 
 
Х Открытое первенство по плаванию в категории «Мастерс» стартовало в Гродно (+видео)

 

– Наши соревнования популяризируют такой прекрасный вид спорта, как плавание. По сравнению с прошлым годом, в этом году количество участников увеличилось, а значит и престиж соревнований растет. Мы надеемся, что болельщики получат хорошие впечатления от состязаний, а участникам желаем добиться высоких результатов, – отметил на открытии первенства глава администрации Октябрьского района г. Гродно Олег Белинский. 
 
 
Участники первенства – люди разных возрастных категорий: как молодые профессионалы и любители, так и спортсмены-ветераны, для которых, безусловно, участие в этом соревновании является прекрасной возможностью продолжить свою спортивную жизнь и добиться новых результатов. К слову, самым возрастным участником юбилейного соревнования стал 87-летний Валентин Мещеряков из Москвы. На дорожке он легко давал фору молодым пловцам.   
 
Х Открытое первенство по плаванию в категории «Мастерс» стартовало в Гродно (+видео)
Х Открытое первенство по плаванию в категории «Мастерс» стартовало в Гродно (+видео)
Х Открытое первенство по плаванию в категории «Мастерс» стартовало в Гродно (+видео)
Х Открытое первенство по плаванию в категории «Мастерс» стартовало в Гродно (+видео)

 

– В категории «Мастерс» участвую с 1990 года, с самых первых стартов. Это уже седьмая возрастная группа, в которой я принимаю участие. В прекрасный город Гродно я приезжаю второй раз, первый раз я здесь был в 2007 году на седьмом чемпионате. Юмор всегда полезен, поэтому у меня есть такой принцип: если не можешь обогнать своего конкурента, постарайся его пережить. Хочу пожелать всем участникам здоровья и, разумеется,  хороших стартов, – сказал Валентин Мещеряков.
 
Х Открытое первенство по плаванию в категории «Мастерс» стартовало в Гродно (+видео)

Для многих участников это уже не первое соревнование по плаванию в категории «Мастерс». 82-летняя Любовь Хорова из Гродно, например, участвует в соревнованиях уже третий раз, в «копилке» наград у женщины исключительно золотые медали.

– По профессии я врач, а плавание для меня  – это хобби, которое поднимает мне настроение, укрепляет иммунную систему и в целом хорошо сказывается на здоровье, – поделилась Любовь Хорова.

Программа первенства состоит из заплывов на дистанции 50 и 100 метров стилями баттерфляй, брасс, вольный стиль, на спине, а также смешанное эстафетное плавание вольным стилем и комбинированная смешанная эстафета.
 
Х Открытое первенство по плаванию в категории «Мастерс» стартовало в Гродно (+видео)
Х Открытое первенство по плаванию в категории «Мастерс» стартовало в Гродно (+видео)
Х Открытое первенство по плаванию в категории «Мастерс» стартовало в Гродно (+видео)

 

Завтра, 26 января, пройдет второй соревновательный день. Подробные итоги первенства можно узнать на сайте КУП «Аквацентр».
 
Х Открытое первенство по плаванию в категории «Мастерс» стартовало в Гродно (+видео)
Диана СИДОРКЕВИЧ
Фото: и видео Ян ХВЕДЧИН
https://grodnonews.by/
 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 24
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Состязания проводятся на базе бассейна КУП «Аквацентр». Более 200 ветеранов и любителей плавания из Беларуси, России, Латвии и Литвы приняли участие в юбилейном...
 
Новости дня
Новости разные
 
Ушачанка Надежда Романовская вошла в финал национального отбора для участия в XVIII Международном детском музыкальном конкурсе «ВИТЕБСК-2020»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

24.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
25.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика