Х Открытое первенство по плаванию в категории «Мастерс» стартовало в Гродно (+видео)

Источник материала: Вороновская газета

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Состязания проводятся на базе бассейна КУП «Аквацентр».

Более 200 ветеранов и любителей плавания из Беларуси, России, Латвии и Литвы приняли участие в юбилейном первенстве.





– Наши соревнования популяризируют такой прекрасный вид спорта, как плавание. По сравнению с прошлым годом, в этом году количество участников увеличилось, а значит и престиж соревнований растет. Мы надеемся, что болельщики получат хорошие впечатления от состязаний, а участникам желаем добиться высоких результатов, – отметил на открытии первенства глава администрации Октябрьского района г. Гродно Олег Белинский.



спортивную жизнь и добиться новых результатов. К слову, самым возрастным участником юбилейного соревнования стал 87-летний Валентин Мещеряков из Москвы. На дорожке он легко давал фору молодым пловцам. Участники первенства – люди разных возрастных категорий: как молодые профессионалы и любители, так и спортсмены-ветераны, для которых, безусловно, участие в этом соревновании является прекрасной возможностью продолжить своюи добиться новых результатов. К слову, самым возрастным участником юбилейного соревнования стал 87-летний Валентин Мещеряков из Москвы. На дорожке он легко давал фору молодым пловцам.











– В категории «Мастерс» участвую с 1990 года, с самых первых стартов. Это уже седьмая возрастная группа, в которой я принимаю участие. В прекрасный город Гродно я приезжаю второй раз, первый раз я здесь был в 2007 году на седьмом чемпионате. Юмор всегда полезен, поэтому у меня есть такой принцип: если не можешь обогнать своего конкурента, постарайся его пережить. Хочу пожелать всем участникам здоровья и, разумеется, хороших стартов, – сказал Валентин Мещеряков.





Для многих участников это уже не первое соревнование по плаванию в категории «Мастерс». 82-летняя Любовь Хорова из Гродно, например, участвует в соревнованиях уже третий раз, в «копилке» наград у женщины исключительно золотые медали.

– По профессии я врач, а плавание для меня – это хобби, которое поднимает мне настроение, укрепляет иммунную систему и в целом хорошо сказывается на здоровье, – поделилась Любовь Хорова.

Программа первенства состоит из заплывов на дистанции 50 и 100 метров стилями баттерфляй, брасс, вольный стиль, на спине, а также смешанное эстафетное плавание вольным стилем и комбинированная смешанная эстафета.









Завтра, 26 января, пройдет второй соревновательный день. Подробные итоги первенства можно узнать на сайте КУП «Аквацентр».





Диана СИДОРКЕВИЧ

Фото: и видео Ян ХВЕДЧИН https://grodnonews.by/