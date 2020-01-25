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Ушачанка Надежда Романовская вошла в финал национального отбора для участия в XVIII Международном детском музыкальном конкурсе «ВИТЕБСК-2020»
25.01.2020 — Разное | Патриот (Ушачи)
Источник материала: Патриот (Ушачи)
Финал национального отбора состоится 14 марта 2020 года во Дворце культуры города Лида Гродненской области.
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Ушачанка Надежда Романовская вошла в финал национального отбора для участия в XVIII Международном детском музыкальном конкурсе «ВИТЕБСК-2020»
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