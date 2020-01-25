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Ушачанка Надежда Романовская вошла в финал национального отбора для участия в XVIII Международном детском музыкальном конкурсе «ВИТЕБСК-2020»

25.01.2020 — Разное | Патриот (Ушачи)  
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Источник материала: Патриот (Ушачи)

Ушачанка Надежда Романовская вошла в финал национального отбора для участия в XVIII Международном детском музыкальном конкурсе «ВИТЕБСК-2020»
23 января 2020 года на базе Государственного театрально-зрелищного учреждения «МОЛОДЁЖНЫЙ ТЕАТР ЭСТРАДЫ» в Минске состоялся отборочный просмотр видеоматериалов экспертной группой к XXIX Международному конкурсу исполнителей эстрадной песни «ВИТЕБСК-2020» и XVIII Международному детскому музыкальному конкурсу «ВИТЕБСК-2020», которые пройдут в рамках XXIX Международного фестиваля искусств «СЛАВЯНСКИЙ БАЗАР В ВИТЕБСКЕ».

Всего на участие во втором этапе отборочных турах к международным конкурсам в Министерство культуры поступило 69 заявок, включая представителей областей республики и г. Минска, а также учреждений образования и культуры, подчинённых Министерству культуры.

По итогам рассмотрения видеоматериалов экспертными группами были определены по 10 исполнителей для участия в финале национального отбора.

Согласно решению экспертной группы в финал национального отбора для участия в XVIII Международном детском музыкальном конкурсе «ВИТЕБСК-2020» приглашается в том числе ушачанка Надежда Романовская.

Финал национального отбора состоится 14 марта 2020 года во Дворце культуры города Лида Гродненской области.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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23 января 2020 года на базе Государственного театрально-зрелищного учреждения «МОЛОДЁЖНЫЙ ТЕАТР ЭСТРАДЫ» в Минске состоялся отборочный просмотр видеоматериалов...
 
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