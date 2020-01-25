﻿ Нападающий минского «Динамо» рассказал о возможном родстве с Уэйном Гретцки. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Нападающий минского «Динамо» рассказал о возможном родстве с Уэйном Гретцки

25.01.2020 15:00 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Вячеслав Грецкий: Так часто задают вопрос о родстве с Гретцки, что сам начинаю сомневаться


– В социальных сетях «Динамо» писали, что вы можете быть дальними родственниками, так как дедушка Уэйна Гретцки до эмиграции в Канаду жил неподалеку от белорусского города Гродно, где родились вы. Вам не хотелось проверить наверняка и изучить родословную?

– Меня постоянно об этом спрашивают. Я уже не могу сказать «нет». Так часто задают этот вопрос, что сам начинаю сомневаться. Честно, я не проверял, являемся ли мы дальними родственниками или нет. Может быть, клуб займется этим и проверит в архивах. Мои родные сказали, что мы с Уэйном не родственники, поэтому я так всем и отвечаю. Если скажу, что мы родня, а потом окажется, что нет, то будет некрасивая ситуация.

– В Гродно вообще люди знают такую фамилию, гордятся, что в их краях выросли предки легенды?

– В Гродно очень любят хоккей, на «Неман» всегда собирается полный стадион, три тысячи зрителей прыгают на трибунах и громко болеют. Ну, и про то, что дедушка Гретцки здесь вырос, тоже знают, – цитирует Грецкого официальный сайт КХЛ.
 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 100
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вячеслав Грецкий: Так часто задают вопрос о родстве с Гретцки, что сам начинаю сомневаться
 
Новости дня
Новости разные
 
Подготовили почти 6 тысяч кинологов и более 3 тысяч собак. Какие достижения кинологического центра органов погранслужбы Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Архив (Разное)

Свежие газеты

26.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
27.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика