ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Подготовили почти 6 тысяч кинологов и более 3 тысяч собак. Какие достижения кинологического центра органов погранслужбы Беларуси

25.01.2020 14:57 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Четверть века на страже границ. Кинологическому центру органов пограничной службы исполнилось 25 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Торжественные мероприятия прошли накануне в Сморгонской погрангруппе.

Подготовили почти 6 тысяч кинологов и более 3 тысяч собак. Какие достижения кинологического центра органов погранслужбы Беларуси

Подготовили почти 6 тысяч кинологов и более 3 тысяч собак. Какие достижения кинологического центра органов погранслужбы Беларуси

Анатолий Лаппо, председатель Государственного пограничного комитета Беларуси:
Это центр европейского стандарта. Даже скажу, что на постсоветском пространстве их единицы. За 25 лет коллективом центра проделана огромная работа.

Трудно переоценить тот вклад, который вносят кинологи в пограничную службу и в целом в обеспечение пограничной безопасности.

Подготовили почти 6 тысяч кинологов и более 3 тысяч собак. Какие достижения кинологического центра органов погранслужбы Беларуси

Подготовили почти 6 тысяч кинологов и более 3 тысяч собак. Какие достижения кинологического центра органов погранслужбы Беларуси

Кинологический центр сегодня – одно из крупнейших учебных подразделений стран СНГ и Восточной Европы. Здесь подготовлено порядка 6 тысяч кинологов, а также более 3 тысяч учебных собак. Десять из них удостоены звания «Гранд Чемпион Беларуси».

Также здесь открыли памятный знак, посвященный юбилею. Ряд сотрудников получили нагрудные знаки отличия. Лучшим из лучших была объявлена благодарность от председателя Госпогранкомитета.

Добавим, подготовку кинологов в центре ведет не только Беларусь. Его услугами (в том числе и закупкой служебных собак) пользуются погранслужбы Азербайджана, Армении, России и Узбекистана.

Подготовили почти 6 тысяч кинологов и более 3 тысяч собак. Какие достижения кинологического центра органов погранслужбы Беларуси

Подготовили почти 6 тысяч кинологов и более 3 тысяч собак. Какие достижения кинологического центра органов погранслужбы Беларуси

Подготовили почти 6 тысяч кинологов и более 3 тысяч собак. Какие достижения кинологического центра органов погранслужбы Беларуси

Подготовили почти 6 тысяч кинологов и более 3 тысяч собак. Какие достижения кинологического центра органов погранслужбы Беларуси

Люди в материале: Анатолий Лаппо
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Четверть века на страже границ. Кинологическому центру органов пограничной службы исполнилось 25 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
Новости дня
Новости разные
 
Местные жители: Кочанова приехала в Грушевский сквер и остановила вырубку деревьев
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

24.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
25.01.2020
Полесская правда
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика