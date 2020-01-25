Прямые линии не теряют актуальность. Субботнюю прямую линию провел управляющий делами облисполкома Игорь Попов

Источник материала: Вороновская газета





Отвечали на вопросы и давали разъяснения гражданам вместе с Игорем Поповым специалисты различных служб и управлений облисполкома.

Как отметил управляющий делами, прямые линии не теряют актуальности на протяжении нескольких лет. И ни одна такая линия не обходится без звонков. В 2018 году поступило около 5 тысяч вопросов, по итогам 2019 года, их количество несколько снизилось.

— Несколько дней назад прошло заседание областного исполнительного комитета, на котором рассматривался вопрос выполнения Директивы №2 по дебюрократизации, в том числе обсуждались прямые линии. На сегодняшний день по-прежнему они актуальны. Важно, что во время их проведения работают также и специалисты различных служб. Люди знают это и нередко обращаются за разъяснениями, как действовать в той или иной ситуации, — отметил Игорь Попов.

Впрочем, нередко такие вопросы можно решить на уровне сельского совета, районного исполнительного комитета. К примеру, с вопросом благоустройства двора обратились жители из Козловщины. На уровне района ими этот вопрос не поднимался. Поэтому звонившим порекомендовали обратиться в райисполком, где их обращение будет изучено.

В разрезе тематики большинство звонков традиционно касаются жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства. Один из них поступил от пенсионера, проживающего в Гродно по улице Дзержинского: во дворе требует ремонта дорога.

Остаются актуальными вопросы транспорта. Пожилая жительница деревни Сосновка Слонимского района обратилась с просьбой, чтобы в их деревню рейсовый автобус заезжал и по воскресеньям. Этот вопрос будет детально изучен.

Обращались жители области и с вопросами по гражданско-правовым спорам. Звонившим подробно рассказали, куда обращаться.

Не зависимо от того, требуют вопросы детального изучения или могут быть решены в кратчайшие сроки, ни один из них не остается без внимания, работа по ним ведется в установленном порядке.

Татьяна МОСТОВСКАЯ

Фото: Михаил ИСАЧЕНКО https://grodnonews.by/