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Каким был 2019-й для Национального аэропорта? О странных находках и полезных сервисах

25.01.2020 14:24 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Для Национального аэропорта Минск 2019 год стал довольно насыщенным и интересным: была открыта вторая взлетно-посадочная полоса, воздушная гавань впервые за всю историю гражданской авиации Беларуси встретила 5-миллионного пассажира, появились новые сервисы и маршруты.


Фото из архива

На сайте аэропорта пресс-служба разместила подборку самых ярких событий, БЕЛТА выбрала наиболее интересные из них.

Всего в прошлом году Национальный аэропорт Минск обслужил 5 млн 101 тыс. 766 пассажиров. Количество авиарейсов превысило 28,4 тыс. Самыми популярными направлениями стали Москва, Киев, Санкт-Петербург, Калининград и Варшава.

Из новых сервисов, которые были внедрены в прошлом году, - Fast Track, позволяющий после регистрации на рейс пройти предполетный досмотр в приоритетном порядке через отдельный пункт досмотра, а также Drop-off - сервис самостоятельной сдачи багажа.


К слову, о багаже: самым необычным негабаритным багажом прошлого года стал плюшевый медведь размером 150 см, самым неожиданным и необычным предметом, выявленным при предполетном досмотре пассажиров, - скелет, аккуратно уложенный в чемодан. Как оказалось, это было всего лишь учебное пособие, которое доктор вез с собой на конференцию.

Из самых необычных запрещенных к провозу на воздушном судне предметов сотрудники аэропорта выделили флакон парфюма в виде муляжа боевой гранаты. В своеобразный топ-3 также вошли брючный ремень с пряжкой, в которой был спрятан нож, и трость со встроенным колюще-режущим предметом. Ее хозяйка (пожилая женщина) уверяла, что купила трость в аптеке, однако оказалось, что такое изделие - чисто кустарная работа.

Пассажиры, которые летят в теплые страны, получили возможность оставить свою верхнюю одежду в гардеробе в холодное время года. Для детей в аэропорту обустроили интерактивно-развлекательную зону, воспользоваться которой можно бесплатно. Для лиц с нарушениями зрения в общей зоне здания аэровокзала появились напольные тактильные элементы. В дополнение к ним - таблички для обозначения объектов с применением шрифта Брайля, мнемосхемы этажей и санузлов, звуковые информаторы, которые позволяют определить местоположение объекта с помощью приложения BuzzPoint, установленного на смартфоне.
 
Теги: Минск
 
 
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Для Национального аэропорта Минск 2019 год стал довольно насыщенным и интересным: была открыта вторая взлетно-посадочная полоса, воздушная гавань впервые за всю...
 
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