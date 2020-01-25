Самолет «Белавиа» летел из Минска в Мюнхен, но приземлился в Гродно. Что происходит?

Источник материала: KYKY

Вчера, 24 января, самолет «Белавиа» внезапно изменил маршрут: борт летел из Минска в Мюнхен, но приземлился в Гродно. Об этом TUT.by сообщили пассажиры, которые были на рейсе. Самое интересное – лайнер уже был в воздушном пространстве Польши, но его развернули и вернули на территорию Беларуси.

Что произошло

Самолет вылетел из Минска с задержкой на три часа: по данным flightaware, борт взлетел в 15.33, хотя должен был сделать это в 12:30. Самолет долетел почти до Вроцлава, а затем развернулся и в 17.39 приземлился в Гродно. Кстати, в Мюнхен борт все же добрался, в 20:01 по беларускому времени.

Пассажиры борта рассказали журналистам, что задержку рейса в Минске им объяснили технической неисправностью. Через два часа полета (сколько и нужно лететь из Минска в Мюнхен), самолет начал снижаться. «Когда мы сели в Гродно, экипаж сообщил, что техники будут разбираться и позже нам сообщат о дальнейших планах. При этом из самолета никого не выпустили (в самолете были пассажиры с детьми). Через 20 минут в самолет вошла группа пограничников и таможенников. Пограничник объявил по громкой связи о том, что сейчас он назовет шесть человек, если мы услышали свою фамилию, то должны встать, забрать свою ручную кладь и багаж и проследовать с ним», – рассказали пассажиры.

После того, как шестерых сняли с рейса, остальных пассажиров, по их же словам, тоже попросили покинуть борт вместе с ручной кладью, «чтобы лайнер дозаправили топливом». По словам одного из пассажиров, после того как пассажиры вернулись на свои места, им объявили, что технические неисправности устранены. «Это вызвало оглушительный смех пассажиров», — рассказал один из пассажиров. Он же уточнил, что «Белавиа» ничего не объяснила пассажирам, которые из-за внезапной посадки в Гродно прилетели в Мюнхен на 5-6 часов позже.

Пока что «Белавиа», пресс-служба МВД, пресс-служба гродненского аэропорта и погранкомитет не комментируют случившееся. Ждем.