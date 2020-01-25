ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Самолет «Белавиа» летел из Минска в Мюнхен, но приземлился в Гродно. Что происходит?

25.01.2020 15:42 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

Вчера, 24 января, самолет «Белавиа» внезапно изменил маршрут: борт летел из Минска в Мюнхен, но приземлился в Гродно. Об этом TUT.by сообщили пассажиры, которые были на рейсе. Самое интересное – лайнер уже был в воздушном пространстве Польши, но его развернули и вернули на территорию Беларуси. 

Что произошло 

Самолет вылетел из Минска с задержкой на три часа: по данным flightaware, борт взлетел в 15.33, хотя должен был сделать это в 12:30. Самолет долетел почти до Вроцлава, а затем развернулся и в 17.39 приземлился в Гродно. Кстати, в Мюнхен борт все же добрался, в 20:01 по беларускому времени. 

Пассажиры борта рассказали журналистам, что задержку рейса в Минске им объяснили технической неисправностью. Через два часа полета (сколько и нужно лететь из Минска в Мюнхен), самолет начал снижаться. «Когда мы сели в Гродно, экипаж сообщил, что техники будут разбираться и позже нам сообщат о дальнейших планах. При этом из самолета никого не выпустили (в самолете были пассажиры с детьми). Через 20 минут в самолет вошла группа пограничников и таможенников. Пограничник объявил по громкой связи о том, что сейчас он назовет шесть человек, если мы услышали свою фамилию, то должны встать, забрать свою ручную кладь и багаж и проследовать с ним», – рассказали пассажиры. 

После того, как шестерых сняли с рейса, остальных пассажиров, по их же словам, тоже попросили покинуть борт вместе с ручной кладью, «чтобы лайнер дозаправили топливом». По словам одного из пассажиров, после того как пассажиры вернулись на свои места, им объявили, что технические неисправности устранены. «Это вызвало оглушительный смех пассажиров», — рассказал один из пассажиров. Он же уточнил, что «Белавиа» ничего не объяснила пассажирам, которые из-за внезапной посадки в Гродно прилетели в Мюнхен на 5-6 часов позже. 

Пока что «Белавиа», пресс-служба МВД, пресс-служба гродненского аэропорта и погранкомитет не комментируют случившееся. Ждем. 

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вчера, 24 января, самолет «Белавиа» внезапно изменил маршрут: борт летел из Минска в Мюнхен, но приземлился в Гродно. Об этом TUT.by сообщили пассажиры, которые были на...
 
Новости дня
Новости разные
 
Ушачанка Надежда Романовская вошла в финал национального отбора для участия в XVIII Международном детском музыкальном конкурсе «ВИТЕБСК-2020»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

24.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
25.01.2020
Полесская правда
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика