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Пул Первого»: Лукашенко встретится с Путиным
Источник материала: Партизан
Об анонсе Президентом Беларуси Александром Лукашенко встречи с российским коллегой Владимиром Путиным информирует Telegram-канал «Пул Первого»
Главная тема - поставка нефти. Об этом Александр Лукашенко рассказал накануне на встрече с трудовым коллективом РУП «Завод газетной бумаги» о время рабочей поездки в Шклов.
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Об анонсе Президентом Беларуси Александром Лукашенко встречи с российским коллегой Владимиром Путиным информирует Telegram-канал «Пул Первого»
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