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Пул Первого»: Лукашенко встретится с Путиным

25.01.2020 15:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Об анонсе Президентом Беларуси Александром Лукашенко встречи с российским коллегой Владимиром Путиным информирует Telegram-канал «Пул Первого»

Главная тема - поставка нефти.  Об этом Александр Лукашенко рассказал накануне на встрече с трудовым коллективом РУП «Завод газетной бумаги» о время рабочей поездки в Шклов.
 
 
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Об анонсе Президентом Беларуси Александром Лукашенко встречи с российским коллегой Владимиром Путиным информирует Telegram-канал «Пул Первого»
 
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