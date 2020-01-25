Новые и не из России. Ищем самые доступные автомобили импортной сборки до 25 тысяч долларов

Источник материала: Tut.by

«Хочу машину, собранную руками не российских или белорусских рабочих. Доверяю только импортной сборке». На самом деле такая категория покупателей существует, хоть и не очень обширная. Глядя на результаты продаж новых автомобилей в 2019 году, мы понимаем, что с российско-белорусской сборкой смирились едва ли не 80−90% покупателей. Но что можно выбрать на нашем рынке до 25 тысяч долларов и при этом получить самую настоящую импортную сборку?

Пройдемся по настоящему премиуму

Чтобы с гордостью ездить на новой Audi, достаточно иметь 23 тысячи евро (25 493 доллара). Именно столько стоит седан Audi A3. Правда, не немецкой, а венгерской сборки. И это немного больше заявленных 25 тысяч долларов. За эти деньги покупатель получит 1,4-литровый двигатель TFSI мощностью 150 л. с. и механическую коробку передач. Традиционно, увлекшись выбором опций и более мощными моторами, можно увеличить цену седана в два раза.



Audi A3 Sportback

Седан BMW 1-й серии на белорусском рынке недоступен, а он бы точно вписался в наш лимит. Но есть BMW 2 Active Tourer за 24 300 евро. Это в пересчете 26 943 доллара, что больше нашего лимита. Но зато настоящий BMW, хоть и с передним приводом да еще трехцилиндровым мотором 1,6 литра. Лишь немногим дороже будет стоить кроссовер X1 — 25 000 евро (27 700 долларов). Все это — настоящая немецкая сборка.



BMW 2 Active Tourer

Cамый доступный MINI — это трехдверный хетчбэк One за 19 900 евро (22 057 долларов). Он оснащается 1,2-литровым бензиновым мотором на 102 л. с. Негусто, но для легкого хетчбэка хватает.



MINI One

Mercedes A-класса — самая доступная модель немецкого гранда и немецкого же производства. «Условная» базовая версия стоит 21 255 евро (23 560 долларов), но в продаже есть машины со склада с дополнительными опциями. Нижняя планка цены на готовые авто — 28 207 евро за хетчбэк с бензиновым турбомотором объемом 1,3 литра мощностью 163 л. с. Получается, одних только опций в машине почти на 7 тысяч евро.



Mercedes A-класс

Не народные, но доступные

Жизнерадостный Citroen C3 Aircross производится в Испании. Его базовая версия в Беларуси стоит 35 400 рублей (16 700 долларов) и оснащается 1,2-литровым бензиновым моторчиком мощностью 82 «лошадки» и механической коробкой передач. Но оборудована стартовая версия вполне неплохо: есть кондиционер, охлаждаемый бардачок (редкость!), 6 подушек безопасности, аудиосистема с шестью динамиками и многое другое. Но в базе — только белый цвет кузова, а колесные диски — штампованные. Стоимость топовой версии с АКП — 48 210 рублей (22 787 долларов). В гамме есть и дизельный вариант. Он будет стоить минимум 39 090 (18 477 долларов) рублей.



Citroen C3 Aircross

Стильная Mazda 3 может похвастаться настоящей японской сборкой. Но и цена за это высока — 50 980 рублей (24 097 долларов) за базовую версию с мотором 1,5 литра и «механикой». Правда, стоит признать, что японцы хорошо «упаковали» даже базовый хетчбэк: кондиционер, полный электропакет, 7 подушек безопасности, стереосистема, датчики света и дождя.



Mazda 3

Еще один чистокровный «японец», который вписывается в бюджет, — Mitsubishi ASX. За переднеприводную версию кроссовера в базовой комплектации просят 39 990 рублей (18 900 долларов).



Mitsubishi ASX

Kia Ceed для белорусского рынка производится в Словакии. Тем не менее базовый хетчбэк стоит на уровне хорошо «упакованного» «бюджетника». Автомобиль в комплектации Comfort с 1,6-литровым бензиновым мотором и МКП предлагается за 17 800 долларов. Здесь есть бортовой компьютер, круиз-контроль, кондиционер, подогрев передних сидений, руля и форсунок омывателя, полный электропакет, стереосистема. В общем, все, что надо для полноценной жизни.



Kia Ceed

Suzuki Vitara производится в Венгрии, как и многие другие модели марки. И это самый доступный автомобиль у японского бренда. Базовая версия кроссовера с передним приводом, двигателем 1,6 л и механической коробкой передач стоит сейчас 39 756 рублей (18 796 долларов). Топовая версия с полным приводом и «автоматом» обойдется в 60 тысяч рублей (28 360 долларов).



Suzuki Vitara

Если вы считаете, что турецкая сборка всяко лучше российской, то можно присмотреться к Toyota Corolla. Стоит седан нового поколения от 40 703 рублей (19 239 долларов). Это цена за автомобиль в базовой комплектации «Стандарт» с 1,6-литровым бензиновым двигателем и шестиступенчатой «механикой».



Toyota Corolla

В диапазоне до 20 тысяч долларов выбор автомобилей импортной сборки совсем невелик. Максимум, что можно себе позволить, — это базовую версию с начальным мотором. Впрочем, некоторые из них вполне неплохо «упакованы» всем необходимым. А вот за 25 тысяч уже можно выбрать что-то либо покрупнее либо в более богатой комплектации.

Итого: здравый смысл подсказывает, что если уж коробит от словосочетания «российская сборка», то есть смысл в диапазоне 20−25 тысяч долларов смотреть что-то среди подержанных вариантов 3−5-летнего возраста. Благо 140-й указ позволил слегка сбить цены на «бэушки» и существенно расширил диапазон «проходных» моделей.