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«Это развивает реально мозг». Как проходит первый день турнира по робототехнике Robolab в Минске

25.01.2020 16:10 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Робототехника, Scratch-программирование и Lego-математика. Более 500 участников собрал в Минске турнир по робототехнике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ребята соревнуются в нескольких категориях по сборке и программированию роботов. В 2020 году в турнире принимают участие малыши и подростки. Возраст юных гениев – от 4 до 15 лет. Самые маленькие участвуют в hand-made мастер-классах и познают азы ментальной арифметики. Победителем станет команда, которая быстрее всех справится с непростыми заданиями и наберет максимальное количество баллов.

«Это развивает реально мозг». Как проходит первый день турнира по робототехнике Robolab в Минске

«Это развивает реально мозг». Как проходит первый день турнира по робототехнике Robolab в Минске

«Это развивает реально мозг». Как проходит первый день турнира по робототехнике Robolab в Минске

Матвей Гончарик, участник образовательного проекта Robolab:
Робототехникой я занимаюсь 5 лет. Здесь мы будем программировать робота-чертежника. Будем надеяться, что выиграем этот турнир. В прошлый раз заняли 3 место, секунды не хватило до второго.

Это развивает реально мозг, быстрее думать начинаешь.

«Это развивает реально мозг». Как проходит первый день турнира по робототехнике Robolab в Минске

Дмитрий Гаев, руководитель образовательного проекта Robolab:
В этом году соберется более 500 девочек и мальчиков. Они будут показывать свои результаты, чему они обучились за год в нашей школе. Они будут показывать на этом турнире свои умения в программировании и робототехнике.

Здесь ребята проходят отбор в нашу сборную Robolab, которая потом принимает участие в мировой олимпиаде роботов.

Соревнования по робототехнике проходят под эгидой Парка высоких технологий – международного образовательного проекта Robolab. Итоги подведут 26 января. Самые талантливые ребята представят нашу страну на международном уровне.

«Это развивает реально мозг». Как проходит первый день турнира по робототехнике Robolab в Минске

«Это развивает реально мозг». Как проходит первый день турнира по робототехнике Robolab в Минске

«Это развивает реально мозг». Как проходит первый день турнира по робототехнике Robolab в Минске

«Это развивает реально мозг». Как проходит первый день турнира по робототехнике Robolab в Минске

Люди в материале: Дмитрий Гаев, Матвей Гончарик
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Робототехника, Scratch-программирование и Lego-математика. Более 500 участников собрал в Минске турнир по робототехнике, сообщили в программе Новости...
 
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