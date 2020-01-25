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Инспекторы ГАИ обнаружили в багажнике джипа тушу косули

25.01.2020 16:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Мужчина незаконно перевозил в багажнике джипа тушу косули. Информацию об этом разместила в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.


Фото из Telegram-канала МВД

"Вечером 22 января внимание госавтоинспекторов привлек внедорожник Jeep Grand Cherokee, который выезжал из леса в сторону автодороги Бобруйск-Могилев. Автомобиль был остановлен. В нем, помимо 33-летнего водителя, находились пассажиры 58 и 33 лет. Последний попытался скрыться с охотничьим ружьем в руках, но был задержан", - говорится в сообщении.

При осмотре джипа инспекторы ГАИ обнаружили в багажнике тушу европейской косули. Информация была передана в дежурную службу райотдела. На место прибыла следственно-оперативная группа.

По факту незаконной охоты следователи дали правовую оценку, возбуждено уголовное дело.
 
Теги: Могилев
 
 
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Мужчина незаконно перевозил в багажнике джипа тушу косули. Информацию об этом разместила в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга...
 
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