﻿ «Белорусы и китайцы готовы и дальше вместе идти вперёд». Александр Лукашенко поздравил Си Цзиньпина с Праздником Весны. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Белорусы и китайцы готовы и дальше вместе идти вперёд». Александр Лукашенко поздравил Си Цзиньпина с Праздником Весны

25.01.2020 15:20 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Китая. Праздник Весны отмечают 25 января в Китае. С этим событием председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина и китайский народ поздравил Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава государства отметил, что ушедший 2019 год был наполнен множеством ярких событий и высоких достижений в сотрудничестве между двумя странами.

«Белорусы и китайцы готовы и дальше вместе идти вперёд». Александр Лукашенко поздравил Си Цзиньпина с Праздником Весны

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
Поступательно укрепляется стратегическое взаимодоверие, Минск и Пекин оказывают друг другу надежную политическую поддержку, координируют усилия в решении актуальных глобальных проблем. Наблюдается непрерывный рост и изменение структуры товарооборота.

Отмечается прогресс в работе нашего индустриального парка «Великий камень» как образцового проекта инициативы «Пояс и путь». Развиваются межрегиональные контакты и гуманитарные связи. Белорусы и китайцы готовы и дальше вместе идти вперед, разделяя общие ценности.

«Белорусы и китайцы готовы и дальше вместе идти вперёд». Александр Лукашенко поздравил Си Цзиньпина с Праздником Весны

Александр Лукашенко выступил с предложением объявить в двусторонних отношениях 2020-й Годом межрегионального сотрудничества. Президент также подтвердил приглашение председателю Китайской Народной Республики посетить в 2020 году Беларусь с официальным визитом, во время которого лидеры двух стран смогут вывести двусторонний диалог на еще более высокий уровень, знаменующий новую эпоху белорусско-китайского партнерства.

Люди в материале: Александр Лукашенко, Си Цзиньпин
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 79
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Китая. Праздник Весны отмечают 25 января в Китае. С этим событием председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина и китайский народ поздравил...
 
Новости дня
Новости разные
 
Х Открытое первенство по плаванию в категории «Мастерс» стартовало в Гродно (+видео)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Архив (Разное)

Свежие газеты

26.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
27.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика