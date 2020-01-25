Беларусь ищет альтернативные поставки нефти

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь ищет альтернативу российской нефти. Минск рассматривает варианты поставок через Балтийские порты. Из Норвегии и Польши – по одной из веток нефтепровода «Дружба», а также через Украину с Черного моря, передает «МИР 24».

«Мы начали тестировать эти маршруты. Мы хотим посмотреть, что получится на самом деле, какие у нас будут потери по сравнению с нынешней ценой российской нефти. Это не блеф. Это не то, как они говорят, Лукашенко ставки поднимает перед переговорами. Никаких ставок. Мы просто смотрим, что мы будем иметь, сколько мы будем при этом терять. Но, если мы сейчас это не решим, через два года мы будем бешеными темпами это реализовывать, потому что тогда уже речи не будет даже о этих 18% таможенной пошлины, которую они у нас еще не забрали, и о том, что цена на российскую нефть будет дешевле», – сообщил президент Беларуси Александр Лукашенко.

Это заявление он сделал в Шклове. Там Александр Лукашенко посетил завод газетной бумаги и побеседовал с рабочими. По словам белорусского лидера, Минск будет вести диалог со всеми участниками нефтяного рынка: США, Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами.