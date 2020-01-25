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Белорусский квартет выступает в смешанной эстафете. Онлайн гонки
Источник материала: Tut.by
Сборная Беларуси по биатлону выступит сегодня в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в словенской Поклюке.
Нашу команду представят Антон Смольский, Никита Лобастов, Анна Сола и Елена Кручинкина.
Главные фавориты заявили следующие четверки:
Норвегия: Т. Бё, Й. Бё, Сулемдаль, Тандреволд.
Россия: Елисеев, Логинов, Куклина, Старых.
Франция: Фийон-Майе, Дестье, Бреза, Симон.
Италия: Хофер, Виндиш, Санфилиппо, Каррара.
Австрия: Ляйтнер, Ландертингер, Здоуц, Иннерхофер.
Швеция: Фемлинг, Нелин, Магнуссон, Хогберг.
Германия: Хорн, Кюн, Хеттих, Хинц.
США: Норгрен, Догерти, Данкли, Игэн.
Финляндия: Сеппяла, Хииденсало, Эдер, Макарайнен.
Чехия: Моравец, Крчмар, Давидова, Пушкарчикова.
Украина: Тищенко, Прима, Пидгрушная, Джима.
SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе гонки.
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Сборная Беларуси по биатлону выступит сегодня в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в словенской Поклюке.
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