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Белорусский квартет выступает в смешанной эстафете. Онлайн гонки

25.01.2020 16:51 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сборная Беларуси по биатлону выступит сегодня в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в словенской Поклюке.


Фото: Дарья Бурякина

Нашу команду представят Антон Смольский, Никита Лобастов, Анна Сола и Елена Кручинкина.

Главные фавориты заявили следующие четверки:

Норвегия: Т. Бё, Й. Бё, Сулемдаль, Тандреволд.

Россия: Елисеев, Логинов, Куклина, Старых.

Франция: Фийон-Майе, Дестье, Бреза, Симон.

Италия: Хофер, Виндиш, Санфилиппо, Каррара.

Австрия: Ляйтнер, Ландертингер, Здоуц, Иннерхофер.

Швеция: Фемлинг, Нелин, Магнуссон, Хогберг.

Германия: Хорн, Кюн, Хеттих, Хинц.

США: Норгрен, Догерти, Данкли, Игэн.

Финляндия: Сеппяла, Хииденсало, Эдер, Макарайнен.

Чехия: Моравец, Крчмар, Давидова, Пушкарчикова.

Украина: Тищенко, Прима, Пидгрушная, Джима.

SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе гонки.

 
 
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Сборная Беларуси по биатлону выступит сегодня в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в словенской Поклюке.
 
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