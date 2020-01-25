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Двухлетний ребенок оказался самым маленьким пациентом с коронавирусом
25.01.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Двухлетний ребенок из города Хэчи Гуанси-Чжуанского автономного района Китая оказался самым маленьким пациентом, заразившимся новым
На данный момент число заразившихся составляет 1394 человека, 237 из них находятся в тяжело состоянии. Скончался 41 человек. Около 14 тысяч сейчас под наблюдением врачей.
Ранее сообщалось, что прилетевшая во
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Двухлетний ребенок из города Хэчи Гуанси-Чжуанского автономного района Китая оказался самым маленьким пациентом, заразившимся новым коронавирусом. Его...
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