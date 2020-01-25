Двухлетний ребенок оказался самым маленьким пациентом с коронавирусом

Источник материала: Вороновская газета





Двухлетний ребенок из города Хэчи Гуанси-Чжуанского автономного района Китая оказался самым маленьким пациентом, заразившимся новым коронавирусом . Его состояние стабильное, сообщает ТАСС.

На данный момент число заразившихся составляет 1394 человека, 237 из них находятся в тяжело состоянии. Скончался 41 человек. Около 14 тысяч сейчас под наблюдением врачей.

Ранее сообщалось, что прилетевшая во Францию китаянка обманула санитарный контроль в аэропорту, выпив жаропонижающее. В Китае от пневмонии, вызванной новым коронавирусом, впервые умер врач. Также стало известно, что самолет рейсом Стамбул – Ухань – Стамбул с инфицированным пассажиром на борту сел в аэропорту Алматы для дозаправки.